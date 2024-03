– Ez egy nagytudású, újszülöttek és csecsemők ellátására alkalmas intenzív inkubátor, melynek számos kényelmi funkciója is van. Apróságnak tűnik a fő célja mellett, de például ez a típus pedállal felszerelt, lábbal nyitható, így mindkét kezünk szabad marad. Tudjuk a magasságát is változtatni, illetve hősugárzó és zajvédelem is van benne – mutatta be az új eszközt dr. Tálosi Gyula, a kórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa.

Az anya hangját is lejátszó modern inkubátorral bővült a gyermekintenzív ellátás Kecskeméten

Fotó: BKM Oktatókórház

– A gyermekintenzív ellátásnak sok szempontból a csecsemőkor az egyik legkritikusabb időszaka, számos fertőzés előfordul ebben a korban. A gép monitorrendszere mutatja a hőmérsékletet, szabályozhatjuk benne a páratartalmat, és az oxigénterápiát. Matraca forgatható, a baba azzal együtt könnyen pozícionálható – ismertette az adomány előnyeit a főorvos.

Kényelmi funkció ugyan, de ez a modern eszköz le tud játszani MP3-at is, mely alkalmas lehet arra, hogy felvegyék az édesanya hangját és lejátsszák neki.

Bárdi-Nyilas Marianna, a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítvány kuratóriumának elnöke az átadáskor elmondta, hogy az adományozásokat minden esetben egyeztetés előzi meg, felmérik az osztály igényeit, átbeszélik a lehetőségeket. Az életmentő eszközön kívül érkezett több mint százötvenezer forint értékben inhalációs gyógyszerek bejuttatásához szükséges segédeszköz, de bővült a játszószoba kínálata is: babakocsi, labda és a kézműves foglalkozásokhoz szükséges kellékek, alapanyagok is érkeztek – írja a kórház a közleményben.