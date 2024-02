− A régóta fennálló teljes szívkoszorúér-elzáródások (röviden: CTO) katéteres úton történő megnyitása nehezebb feladat a koronária-szűkületek tágításához képest. Emellett különleges eszközparkot és felkészültséget igényel. Ezen a téren egy új eljárás vált elérhetővé Kecskeméten − idézik dr. Berta Balázst, aki az intézményben az első ilyen jellegű beavatkozást végezte.

Új eljárással gyógyítanak a kecskeméti invazív kardiológián

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Mint írják, az új eljárás lényege, hogy a koszorúér-elzáródást nem elölről fúrják át egy vékony vezetődróttal, hanem az ép erek felől, hajszáleres kapcsolatokon keresztül, hátulról. Sikeres átjutást követően a speciális, hosszú drótot az ép ér felől a hajszálereken, majd az elzáródáson át, az ellenoldali, külvilágba vezető katéteren vezetik ki. A hátulról átfúrt vezetődróton ezt követően már a szokásos irányból fejezik be a koszorúér feltágítását és a stent beültetését. Ezt a technikát „retrográd CTO megnyitásnak” nevezik. − Sok esetben ez az egyetlen megoldás, ha a régi elzáródás megnyitása a szokásos irányból lehetetlen. Ez eddig csak a Szegedi Egyetemen volt elérhető régiónkban − mutatta be az eljárás lényegét az osztályvezető.

A közlemény szerint az első ilyen beavatkozást februárban végezték Kecskeméten, egy 74 éves férfi betegen az Invazív Kardiológiai Osztály DSA laborjában, mely egy kétórás műtétet követően sikeresen, szövődmény mentesen zárult. Az eljárás során csupán a két csuklón kellett egy-egy kis szúrást ejteni − egy bemeneti és kimeneti pontot biztosítani −, majd a beavatkozás végén nyomókötéssel ellátni. A beteg mindvégig ébren volt, és panaszmentesen viselte a beavatkozást, melyet követően fél órával már felkelhetett, harmadnap otthonába távozhatott.

Az új eljárás tovább szélesítette a kecskeméti kórházban elérhető minimál invazív eljárások széles körét: az éren belüli képalkotók használatát, extrém meszes szűkületek fúrással történő (rotabláció) vagy ultrahangos ballonnal történő (Shockwave) tágítását.

A közlemény kitér arra, hogy a korszerű technikai megoldás alkalmazását számos szakmai továbbképzés és tanulmányút előzte meg, például a Szegedi Egyetem Kardiológiai Klinikáján és a németországi Darmstadtban. Két speciális, ehhez a technikához nélkülözhetetlen vezetődrótot is be kellett a kórháznak szerezni. Egy standard drót 190 centiméteres, ehhez a beavatkozáshoz 330 centiméteres drót kellett. A régi elzáródások megnyitásához szükséges további speciális eszközök eddig is elérhetőek voltak az intézményben.

Az eljárás a betegnek a gyógyulás és lehetséges szövődmények szempontjából is kedvezőbb.

Hollandiából jött Kecskemétre

Dr. Berta Balázs 2020 óta a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Invazív Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. Tíz évet a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinikán dolgozott, majd négy évet Hollandiában töltött, onnan érkezett családjával Kecskemétre. Számos elképzelése, szakmai terve van, folyamatosan képzi magát nemzetközi tanulmányutakon.

Az osztályán elvégzett beavatkozások száma pedig 2023-ban meghaladta a koronavírus-járvány előtti időszakban, 2019-ben elvégzett beavatkozások számát is, melyben oroszlánrésze volt a szakdolgozói csapat és az orvosok odaadó munkájának − olvasható a kórház közleményében.