A fideszes politikus hozzátette: az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és országhatár, Nagyszalonta közötti szakaszának előkészítése jelenleg is tart. A tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás még folyamatban van. Az ajánlatok bontását követően jelenleg az értékelési szakasz zajlik. Dankó Béla közölte: eredményes eljárás esetén a tervezési szerződést tervezetten idén, az első negyedév végén vagy a második negyedév elején aláírhatják. A teljes tervezési feladat elvégzésére 47 hónap áll majd a tervező rendelkezésére, a tervezés vége így 2028-ra kalkulálható. A Méhkerék környezetében tervezendő különszintű csomópont és országhatár közötti szakasz teljeskörű tervdokumentációi tervezetten már a 2027-ben elkészülnek.

Mint korábban hírül adtuk: három hónappal a határidő előtt elkészült Bács-Kiskun legújabb gyorsforgalmi útszakasza, a Lakitelek-Szentkirály szakaszon megtörtént a műszaki átadás. Arról is beszámoltunk, hogy az M44-es gyorsforgalmi út megvalósításának részeként elkészült a szentkirályi elkerülő, amely a község belterületét tehermentesíti az áthaladó forgalomtól. A mintegy 2,9 kilométer hosszú elkerülő út ünnepélyes átadását múlt év decemberében tartották. Az elkerülő a beruházáshoz kapcsolódó kétsávos útfejlesztések egyike volt. – Ugyanakkor az M44-es szóban forgó 4,6 kilométeres négysávos szakaszán is már a befejezéshez ért a generálkivitelező Duna NRG Zrt. – ezt a magyarepitok.hu portál adta hírül. Mint írták: az összetett útépítési projektben egy komplex pihenő és egy különszintű csomópont is megépült a 4623-as út és az M44 csomópontjánál. A magyarepitok.hu információi szerint előbbiben egy okos világítási rendszert is kiépítettek: a pihenőben lévő kandeláberek gépjárművek érkezésekor felkapcsolnak maximális fényerőre, majd a távozásuk után nyugalmi állapotra, csökkentett fényerőre váltanak vissza.