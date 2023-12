Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára elmondta, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedéspolitikai fő célkitűzése az, hogy az ország gazdaságát úgy erősítsék, hogy közben elősegítik a mobilizációt. Mint mondta, 2010-ben Magyarország kormánya három fontos célkitűzést tett az útfejlesztésekkel kapcsolatban. Az egyik az volt, hogy az autópályák jussanak el az országhatárokig. A másik, hogy minden magyarországi településről 30 percen belül el lehessen érni a legközelebbi gyorsforgalmi úthálózatot. A harmadik célkitűzés pedig az, hogy a 2020-as évek közepére minden megyei jogú város össze legyen kötve gyorsforgalmi úthálózattal.

– Ezen célok egyik fontos eleme az M44-es gyorsforgalmi út fejlesztése és az M44-hez kapcsolódó fejlesztések, mint ez a mostani szentkirályi elkerülő is

– hangsúlyozta az államtitkár.

Mint mondta, az M44-es munkálatai 2016 óta folyamatosan folynak. Első szakaszát, a Tiszakürt és Kondoros közötti 61 km-es szakaszt 2019-ben adták át. 2020-ban elkészült a Kondoros–Békéscsaba szakasz, majd az új Tisza-hidat is magában foglaló Lakitelek–Tiszakürt szakaszon is megindulhatott a forgalom. Ezzel immár 89 kilométer készült el a Békéscsabáig mintegy 125 kilométeres gyorsforgalmi útból.

Az államtitkár elmondta, hogy a tervek szerint a jövő év első felében vehetik majd birtokba az autósok a 4,6 km-es Szentkirály–Lakitelek szakaszt. Itt befejező munkálatok, műszaki átadás-átvételi eljárások zajlanak, melyeket jövő év elején hatósági eljárások követnek. Ezek sikeres lezárását követően, várhatóan 2024 márciusában adják át az M44-es gyorsforgalmi út új szakaszát. A tervek szerint 2025-ben pedig a Szentkirály és Kecskemét közötti 32 kilométeres szakaszt is átadják majd.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Bács-Kiskun vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta: ez az elkerülő út végülis a szentkirályi közösségnek olyan győzelme, amely rendkívül sok apró kétséget, kételyt és bizonytalanságot oszlatott el.

– Én tudom, hogy Szentkirály egy vonzó hely, és nemcsak az út, nem csak a jövőbeli tervek, hanem a faluközösség ereje miatt is – mondta. Az alelnök elmondta azt is, hogy az út építését követően víztározó is fog épülni a közelben.

E beruházáshoz egyébként számos további fejlesztés is kapcsolódik a célból, hogy az M44-ről – a további átadásáig – a forgalom felújított útszakaszokon érje el Kecskemét térségét.

Ezek a következők Kecskeméttől indulva:

– A 44-es számú főút felújítása a „repülős körforgalom és a „Fekete Gólya Étterem” között 3,4 kilométer hosszban, a volt Csepegi csárdánál 2022 nyarán megvalósult,

– A 44-es számú főúti csomópont („Fekete Gólya Étterem”) és az épülő M44-es gyorsforgalmi út Szentkirály elkerülő közötti összekötő utak közötti 8,6 kilométeres összekötő út felújítása is elkészült az idei évben, 12,7 kilométeres hosszban, végig párhuzamos új kerékpárúttal,

– Szentkirály elkerülő szakasz megvalósítása (2,9 kilométer),

– A 4623-as számú Szentkirály–Tiszakécske összekötő út felújítása a Szentkirály elkerülő és az M44-es autóút között, párhuzamos kerékpárút-építéssel (4,1 km),

Az M44-es Szentkirály–Lakitelek szakasz kivitelezését nettó 35,4 milliárd forint kormányzati forrásból valósítja meg a Duna NRG Zrt, melyben már a most átadott Szentkirály elkerülő költsége is benne van.