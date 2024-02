A felújított újteleki boltba látogató Gyopáros Alpár elmondta: a pályázók között száz olyan kistelepülés is volt, ahol a korábbi években már nem is működött az üzlet, de a kisboltfelújítási pályázati forrásból sikerült újranyitni a kiskereskedéseket. Újteleken 5 millió forint önerő mellett, a Magyar Falu Program mintegy 21 millió forint pályázati forrásából újult meg a település boltja. A Kalocsai járás egyik legkisebb, 364 lélekszámú községében Horváthné Bolvári Noémi és családja, három éve üzemelteti az üzletet. A támogatást az épület külső- és belső felújítására, valamint eszköz- és berendezésvásárlásra fordították.

A képen: Gyopáros Alpár és Font Sándor

Fotó: MTI/Miniszterelnökség

Gyopáros Alpár csütörtökön beszámolt arról, hogy Bács-Kiskun vármegyében mintegy nyolcvan településen éltek a lehetőséggel, és összesen 2 milliárd forint értékben pályáztak a kistelepülések boltjainak megmentésére. Kiemelte, a pályázat lehetőséget teremtett azoknak az ingatlanoknak a felújítására vagy megvásárlására, amelyekben a kisbolt működött. A forrásból az igénylők költhettek továbbá eszközbeszerzésre, így az üzlet teljes berendezését is megújíthatták, de az elnyert összeg egy részét bértámogatás formájában is felhasználhatták.

A kormánybiztos elmondta azt is, hogy később, az orosz-ukrán háborúra adott rossz brüsszeli válaszokból is fakadó energiaválság enyhítése érdekében a magyar kormány úgy döntött, hogy átsegíti a kisválallalkozókat a nehéz időszakon. Gyopáros Alpár emlékeztetett: a Magyar Falu Program keretében minden magyarországi kistelepülésen működő kisbolt számára nyitottak egy átmeneti támogatási kasszát, amelynek keretében 2800 kiskereskedésnek összesen 8 milliárd forint értékben segítettek rezsiszámláik kifizetésében. Azt is felidézte, hogy a programot még 2018-ban hirdette meg Orbán Viktor miniszterelnök. A kezdeményezés életminőség-javító intézkedésekkel indult, amelyek jellemzően közszolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztést jelentettek, így elsősorban utak, járdák, közintézmények újulhattak meg a kistelepüléseken. Később világossá vált, hogy a közszolgáltatások minőségén is folyamatosan javítani szükséges, a hiányzó szolgáltatásokat pedig - amelyek meghatározzák a falvakban élők életminőségét, illetve ösztönzik az ott élőket, hogy ne költözzenek el – meg kell teremteni – tette hozzá, jelezve, ezért is döntöttek a kisboltfelújítási pályázat meghirdetése mellett.

Simon Sándor Róbertné, Újtelek polgármestere hírportálunknak nyilatkozva elmondta, örömteli minden fejlesztés egy kistelepülés életében, és nagy segítség volt eddig is a önkormányzatnak a Magyar Falu Program. Több sikeres pályázatuk volt már és az elnyert támogatások révén például temetőfelújítást végeztek, a közösségi házat is felújították, a Damjanich utcában új út készült és a játszóteret is bővíthették.