A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfő reggel válaszolt hírportálunk vasárnap esti megkeresésére a vasárnap délután Kerekegyháza és Hetényegyháza között történt halálos kimenetelű balesetről.

Új eljárást honosított meg a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban Dr. Berta Balázs, az Invazív Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosa, melynek segítségével az eddig nehezen megnyitható koszorúér-elzáródásokat tudják helyreállítani − tudatta a közösségi oldalán az intézmény.

A kecskeméti nyomozók vádemelést javasolnak azzal a 20 éves kecskeméti férfival szemben, aki bűncselekmények széles palettáját követte el pár nap leforgása alatt.

A háziasszonyok számára mindig fejtörést okoz, hogy mit főzzenek. Böjt idején ez a kérdés még jobban előtérbe kerül, ugyanis egyszerre kell változatos, húsmentes, egyszerű és egyben finom ételeket készíteniük. Munkácsy Attila kecskeméti szakács ajánlásával most néhány olyan receptet mutatunk be önöknek, amelyeket böjt idején is bátran elkészíthetnek.

Az országban 2024 elején számottevő, de nem kiemelkedően magas a belvízzel borított mezőgazdasági területek nagysága. A műholdas radarfelvételek alapján ez év január végén közel 116 ezer hektárnyi terület volt érintett. Bács-Kiskunban Fülöpszállás és Soltszentimre mélyebben fekvő területeit érintette a belvíz.

Egy 29 éves szerb férfi jelentkezett kilépésre szombaton hajnalban a tompai határátkelőhelyen. Egy kék Mazdával érkezett, az útlevélkezelő pedig nem csupán a személy, hanem a jármű iratait is ellenőrizte az rutineljárás szerint. Ekkor derült ki, hogy a kocsira felszerelt rendszámot eredetileg egy másik autóra adták ki.

Kecskeméten, a Széchenyivárosban vasárnap indult el az a program, melynek keretében soha nem látott zöldítési programot hajtanak végre a városrészben. A Széchenyivárosért Egyesület szervezésében megvalósuló roadshowhoz több támogató is csatlakozott.

Megválasztotta az új köztársasági elnököt az Országgyűlés. Sulyok Tamás Magyarország hetedik köztársasági elnöke lett. Az új elnök megválasztására azért volt szükség, mert Novák Katalin egy kegyelmi botrány után lemondott.

Közel 20 millió forintból vásárolt korszerű eszközökkel bővült a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképzős Iskola laboratóriuma.

Élénk érdeklődés mellett tartották meg a Bajai Esküvő Kiállítás rendezvényét február 25-én a Duna Wellness szállodában. A környék szakembereivel, szolgáltatóival találkozhattak a házasulandó párok, örömszülők, akik tanácsaikkal, sok éves tapasztalatukkal igyekeztek segíteni a tökéletes esküvő megszervezésében.

A bűncselekmények áldozatainak világnapjához kapcsolódóan fórumot rendeztek Baján az elmúlt hétvégén. A bajai rendőrkapitányság munkatársai, Suszterné Kovácsics Klára rendőr főhadnagy, bűnmegelőzési előadó és Gedovics Zoltán főtörzs zászlós, baleset-megelőzési előadó előadására főként az idősebb korosztály volt kíváncsi.