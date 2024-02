Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy kecskeméti férfi észrevette 2023. október 29-én, hogy egy ismeretlen az egyik kerékpár zárját babrálja a közeli tárolóban. A gyanús alak percek alatt szétfeszegette a zárszerkezetet, felpattant a biciklire, és elkerekezett a helyszínről. Ám a szemfüles szemtanú nem hagyta annyiban a dolgot: követni kezdte kocsival a tolvajt, és közben a hatóságot is értesítette – közölte a rendőrség.

A rendőrség a napokban lezárta a nyomozást

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A kecskeméti járőrök sem tétováztak, rögvest a nyomukba eredtek, a csapatmunka pedig eredményesnek bizonyult: az egyenruhások elfogták a két keréken menekülő férfit. A tolvaj először azt hazudta a rendőröknek, hogy az ő tulajdona az egyébként rózsaszín, női vázas kerékpár, de korábbról már jól ismerték, és nem dőltek be neki. Előállították és kihallgatták a tolvajt, aki ekkor már beismerte a bűncselekmény elkövetését. A 20 éves helybélit őrizetbe vették, és hamar kiderült, hogy több van a rovásán.

A rendőrségi közleményből kiderül, hogy a lopás előtti órákban kiszórta az egyik közterületi kuka tartalmát, majd elhajította a fémládát. A garázda azon dühödött be, hogy hiába kért pénzt az egyik járókelőtől, az nem segített neki. Pár nappal korábban pedig az egyik hotel előtti szemeteszsákot szaggatta szét, a kidobott dolgokat pedig szétszórta az utcán. Aznap egy 19 éves fiút is megfenyegetett a városközpontban, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor leszúrja. A kamasz nem tett eleget a követelésnek, így ez alkalommal sem jutott pénzhez a férfi, de a lopás és a garázdaság mellett a rablás is felkerült a számlájára. A fiatal bűnelkövetőt kihallgatták a bűncselekmények miatt. Ügyében a nyomozást a napokban lezárták, és vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az ügyészségnek.