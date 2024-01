A ZF szerdán jelentette be a beruházást a kecskeméti Four Points by Sheraton hotelben. Ludwig Armbruster régióvezető köszöntőjében ismertette a ZF tevékenységi körét. A ZF mobilitási rendszereket gyárt személyautókhoz, teherautókhoz és ipari technológiákhoz, segítve ezzel a következő generációs mobilitást. A ZF lehetővé teszi, hogy a járművek lássanak, gondolkozzanak és cselekedjenek. A Jármű Mozgáskontroll, a Beépített biztonság, az Automata vezetés és az Elektromos Mobilitás négy technológiai területén a ZF átfogó termék- és szoftvermegoldásokat kínál a jól ismert járműgyártók és az újonnan feltörekvő közlekedési és mobilitási szolgáltatók számára. A ZF a járműtípusok széles skáláját elektromosítja. Termékeivel a vállalat hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, a klíma védelméhez és a biztonságos mobilitás fejlesztéséhez. Világszerte 165 ezer munkavállalót foglalkoztatva, a ZF a 2022-es pénzügyi évben 43,8 milliárd euró árbevételt ért el. A vállalat 32 országban 168 gyárat működtet. A régióvezető kiemelte, hogy az 1950-ben alapított ZF Magyarországon is mély gyökerekkel rendelkezik, 1996 óta működik első hazai üzemük Egerben.

Ludwig Armbruster régióvezető

Fotó: Bús Csaba

A gyár új gépjármű platformokat fog gyártani Kecskeméten 2025-től. A jövőben a ZF saját gyárából fogja ellátni az autógyártót első és hátsó tengelyekkel, melyeket "just in sequence", azaz időablakos ütemezéssel a gyártás üteméhez illeszkedően fog szállítani. A ZF azért építi új gyárát Kecskeméten, az ipari parkban, a Mercedes gyár közvetlen közelében hogy megfeleljen a megrendelő elvárásainak, és pontosan és időben tudjon szállítani.

Dominik Buhl projektmenedzser elmondta, hogy a gyár 6,1 hektár területen épül, és a 18300 négyzetméter alapterületű gyárban 16900 négyzetméteren folyik majd a termelés.

Varjassy Csaba gyárvezető elmondta, hogy az építkezés tavaly októberben kezdődött a régészeti feltárásokkal. Májusban birtokba veszik a gyártóterületet, telepítik a gépeket, augusztusban gyártják az első szériát, és várhatóan szeptemberben kapják meg a használatbavételi engedélyt. Jelenleg zajlik a toborzás operátori, logisztikai, minőségbiztosítási, karbantartó és egyéb irodai, adminisztratív pozíciókra. Az álláshelyek betöltése után legalább 250 munkavállaló dolgozik majd az üzemben, hazánkban pedig így összesen 450.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere üdvözölte a vállalat döntését, hogy Eger és Debrecen mellett Kecskeméten is gyárat épít. Kiemelte, hogy Kecskemét 2008 óta tartó iparosítása nyomán egyrészt hatalmasat fejlődött a város, másrészt jelentős tudás és tapasztalat halmozódott fel az oktatás, a hivatali ügyek, az engedélyezés, a rendészet, a tűzvédelem, az infrastruktúrafejlesztés, a humánerőforrás és az ingatlanfejlesztés területén, ami egyedülálló tudástőkét jelent országosan is. A polgármester kiemelte a szakipari oktatás szerepét és az engedélyezés egységességét. Azt is hangsúlyozta, hogy Kecskemét az ország legdinamikusabban fejlődő régiója, és ezt a fejlődést az ipari és az önkormányzati szereplők közösen érték el.