„Kedvező hírek ivóvíz fronton. Az elmúlt heti akkreditált mintavételek eredménye: mindkét kútban és a hálózatban is a 201/2001-es kormányrendelet előírásainak megfelelő minőségű a víz. A népegészségügy feloldó határozatára várunk, ami reméljük mielőbb megérkezik.” Ezt az álláspontot Suhajda Antal, Akasztó polgármestere tette közzé még karácsony előtt a közösségi médiában.

Suhajda Antal, Akasztó polgármestere

Fotó: Barta Zsolt

A múlt héten vettek újból mintát az ivóvízből, amelynek a minősítése a napokban várható. Ha ez is a fentebbi előírásoknak megfelel, akkor nem kizárt annak a lehetősége, hogy akár ivásra alkalmasnak minősítheti a hatóság az akasztói csapvizet. Ezt a polgármester mondta megkeresésünkre. Majd hozzá tette: a faluban sokan itták már karácsony előtt is a vizet, így ő maga is. Azonban az a megnyugtató, ha a hatóság mondja ki, hogy iható a víz, fogalmazott a település elöljárója. Azaz, aki iszik a vízből, a maga felelősségére teheti meg csak.

Mint arról beszámoltunk, közel egy hónapja, az akasztói vízvezetékrendszerbe bentazon peszticid maradvány került. Ez gyomirtó növényvédő szerből származhat. Bár ennek a mértéke alig tért el a hivatalosan engedélyezett értéktől, a hatóság úgy döntött, hogy megtiltja a faluban a csapvíz fogyasztását.

A Kiskunvíz Kft., a falu vízszolgáltatója lajtos kocsival hordja a mai napig az ivóvizet a faluba Kiskőrösről. Míg korábban a három köbméter víz is elfogyott a tartályokból, addig ma már ennek talán a fele vagy a harmada megy el. A családok ugyanis isszák a helyi vizet, illetve mosnak, fürdenek is benne. Tavaly hírportálunknak Mátyus Zoltán, a falut vízzel ellátó szolgáltató, a Kiskunvíz Kft. igazgatója elmondta: vélhetően felszíni szennyeződés érte azt a két kutat, amelyek 40, és 80 méter mélyről emelik ki a vizet. Gyomirtó, növényvédő szer maradvány jutott le a mélybe. Kis mértékben van jelen, de ez a szint határérték feletti.

Majd hozzátette: a cég részéről a probléma megoldása megkezdődött. A vállalat a tisztítási technológia módosításának elkészítését kezdte meg. Várhatóan új szűrőtartályt és UV szűrőt kell beszerelniük a jelenlegi rendszer mellé. A munkának azonban van egy engedélyezési-, egy kivitelezési-, és egy próbaüzemi folyamata. Ez több hónapot vesz igénybe.

Az igazgató abban bízik, hogy márciusra sikerül felszámolni a problémát.

Kérdésünkre elmondta: azért is sérülékeny a vízbázis, mert a két kút vízkinyerő helye felett vízzáró, agyagos réteg nincs, amely jó védelmet nyújtana. Jelenleg egy kavicsréteg védi a vizet. A klasszikus vízzáró réteg 250 méter mélyen van, de itt magas a sótartalom, azt megszűrni nagyon nehéz. Az igazgató elmondása szerint a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel közösen vizsgálják meg azt, hogy a mi is a legmegnyugtatóbb hosszú távú megoldás arra nézve, hogy ilyen eset többet ne forduljon elő. A rövid- és középtávú megoldás mindenképpen a víztisztító egység építése. Mint fogalmazott, a térségben a hasonló mélységben lévő kutak esetében a vizsgálatokat érdemes elvégeztetni a peszticidikre vonatkozóan.