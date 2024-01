A rendezvény szó szerint közösségi, ugyanis a levágandó két disznót egy páhi gazda, Lucza Gábor ajánlotta fel hizlalásra még tavaly. Két gazda, Siroki Viktor és Pecznyik Béla pedig elvállalták a jószágok nevelését. Négy másik család takarmánnyal támogatta a disznók hizlalását. Kukoricával, őszi borsóval, tritikáléval és árpával is etették a jószágokat.

– A kiszemelt áldozatok súlya 160 kiló körül alakul – mesélte Pecznyik Béla, a helyi gazdakör elnöke, aki tevékeny szerepet játszott az egyik röfögő súlygyarapodási folyamatában. Mint mondta, miután leszúrják 27-én reggel a hízókat a nevelés helyszínén, a feldolgozást 7 órakor folytatják a faluház mellet felállított sátorban.

Készül a kiváló páhi töltött káposzta a páhi nők kezében

Fotó: Barta Zsolt / archív-felvétel

Az idén Szabó Tibor főböllér irányítja a szakszerű húsfeldolgozási folyamatot. Úgy 8.30-kor reggelire sült vért és májat lehet kóstolni, illetve egymás borait és pálinkáit is érdemes kortyolgatni. Majd dél körül készül el a sült hús és a kolbász ebédre. Este pedig gazdaköri bálra várják a falu népét, amelyen orja leves, töltött káposzta, hurka kolbász és Borzák Márta hájas tésztája várja a résztvevőket. A vendég a Kiskőrösi Gazdakör Egyesület küldöttsége, akik a következő szombaton visszavárják az ő disznóvágásukra a páhi gazdákat. Ahogy tavaly, úgy az idén is jönnek barátok, rokonok Tiszakécskéről, Izsákról, Kaskantyúról és Jánoshalmáról is.

Pecznyik Béla gazdaköri elnök elmondta, hogy a Magosz szervezete a Magyarok Kenyere akció keretében felajánlott búzából őrölt 50 kilónyit lisztet ajánlott fel a páhiaknak. Ebből készül a hájas tészta részben, illetve 50 kenyér is a bálra. Az elnök arra számít, hogy a faluban, ha nem lesz rossz idő, akkor legalább 200-250 érdeklődő látogat a disznóvágásra illetve a bálra.