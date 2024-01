– Minden séta után mossuk meg a kutya mancsait és a hasát langyos, tiszta vízzel, majd töröljük szárazra. Így az odatapadt sót, vegyszereket el tudjuk távolítani. Télen a lehető legkevesebbet fürdessük a kutyákat samponnal. Ilyenkor lemossuk a bőrön levő létfontosságú zsírokat, ezáltal csökken a bőr hideggel szembeni ellenálló képessége – kezdte Szabó Attila.

A hideg növeli az energiaszükségletet, ezért a téli hideg hónapok alatt kicsit emeljük meg a kutya táplálékának a mennyiségét. Az elnök ezentúl kiemelte, hogy télen is gondoskodnunk kell a kutyák paraziták elleni védelméről. Továbbá télen se hagyjuk az autóban a kutyát, ugyanis ilyenkor az autókban használatos fagyállók, illetve téliesített ablakmosó folyadékok mérgezőek lehetnek a kedvenceink számára. Figyeljünk arra, hogy minden vegyszer elérhetetlen helyen legyen az állatunk számára.

Ezen időszak alatt több alkalommal cseréljük a vizüket, valamint szalmát használjunk a kutyaházakba és semmiképpen se rongyot, hiszen a textil átázik. Vannak esetek, amikor a kutya a rongyokat szétszedi, illetve akár meg is eheti, ami szintén nagy problémákat okozhat. Mindenképpen szélvédett helyen legyen a házuk. A kutyaház nem lehet vashordó, hiszen ez nem is megengedett, nyáron meleg van benne, télen pedig meg is fagyhat a kutya benne – emelte ki az egyesület elnöke.

Sétáltatásnál pedig vigyázzunk, hogy ne menjen kutyánk befagyott tó, patak közelébe, hiszen az beszakadhat alatta. Mínusz 15 °C alatti időjárás esetén biztosítsunk kutyánk számára zárt, fedett helyet (garázs, fészer stb.). Lakásban tartott kutyáknál pedig fokozottan figyeljünk a kályha és hősugárzó megfelelő védelméről.