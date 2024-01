Durgó Tamás alezredes korábban a kecskeméti toborzó irodát is vezette és onnan ívelt tovább pályája Budapestre, ahol immár az ország összes hadkiegészítő és toborzó irodája a keze alá tartozik. A nemzeti hírügynökség által közzétett interjúban az alakulat parancsnoka felidézte: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023 elején elindított egy országos toborzókampányt, és a toborzás „magasabb fordulatszámra kapcsolt”.

Az állampolgárok többek között reklámokban, a közösségi médiában, toborzórendezvényeken, katonai pályára irányító és pályaorientációs előadásokon, nyílt napokon, társadalmi és civil rendezvényeken is találkozhattak a Magyar Honvédség szakembereivel. Hozzátette: a toborzásba a korábbinál tavaly jóval több tartalékos katonát, valamint műveleti katonai alakulatot vontak be.

Durgó Tamás elmondta: tavaly a toborzóirodák „forgalma” érezhetően nőtt, az iranyasereg.hu oldalt is mintegy 500 ezerszer keresték fel és több mint 16 ezren töltöttek ki jelentkezési űrlapot, a toborzók emellett 42 ezer telefonhívást fogadtak.

Mint mondta, a toborzók munkájának eredményeként tavaly december közepéig már több mint 4 ezerrel nőtt a honvédség létszáma, ezt nagy eredménynek nevezte a toborzásért felelős alakulat parancsnoka.

Az alezredes kiemelte: a legintenzívebb az augusztus elejétől szeptember közepéig tartó időszak volt, amikor mintegy 1500-an csatlakoztak a Magyar Honvédséghez, sőt szeptember közepén két nap alatt több mint 500 újonc lépett a honvédség kötelékébe, köztük a Lynx harcjárművekkel felszerelt hódmezővásárhelyi zászlóaljhoz.

– Tavaly – a decembert leszámítva – minden hónapban volt bevonulás az egységes alapkiképzésre a tartalékos vagy szerződéses szolgálatra jelentkezők számára, továbbá két bevonulást szerveztek a tavalyelőtt elindított Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezőknek, egyet pedig az Altiszti Akadémiára, valamint az „Acélkocka-képzésre”.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának katonai szakjaira több mint 200 fiatalt vettek fel

– sorolta az alezredes, aki hozzátette: idén is kiemelt feladatuk a tartalékos haderőbe és az új haditechnikai eszközökre történő toborzás. Mint mondta, tavaly is folyamatosan érkeztek a modern haditechnika eszközök a Magyar Honvédséghez és ez a következő években is folytatódni fog. „A mi feladatunk, hogy meglegyen az ember a vasra!” – jegyezte meg. Szavai szerint jelenleg is tart a toborzás a PzH 2000-es önjáró löveget kezelő tatai tüzérek közé, terveik szerint több száz embert vonultatnak be február közepén.

Durgó Tamás szólt arról is, hogy dolgoznak az online jelentkezési rendszerük bővítésén és nagy volumenű fejlesztésén.

Hozzátette: aki bármelyik képzési vagy szolgálatvállalási forma iránt érdeklődik, személyesen vagy online is felveheti a kapcsolatot a toborzókkal, munkanapokon a toborzóirodákban várják az érdeklődőket a vármegyeszékhelyek mellett a sátoraljaújhelyi, tatai, nagykanizsai, keszthelyi toborzóponton. A tervek szerint Kiskunhalason is nyílik toborzópont. Az iranyasereg.hu oldalon pedig bármikor ki lehet tölteni egy regisztrációs űrlapot és a toborzók rövid időn belül felveszik a kapcsolatot az érdeklődővel.