A hajléktalan szálló szakmai vezetője, Magyari Szilvia elmondta, ilyenkor az ünnepek alatt nem ritka, hogy adományokkal lepik meg a szállón élőket, idén is többen vittek be tartós élelmiszert vagy éppen süteményt, de arra még soha nem volt példa, hogy egy gyermek ajándékozta volna meg a lakókat. Ez a kedves gesztus nem csak a hajléktalanokat, de az ott dolgozókat is megérintette. Mazsi fáradozásáért sok-sok köszönetet, jó szót, és még egy hatalmas tábla csokit is kapott a hajléktalanoktól.