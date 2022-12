A tizenhárom éves Szijjártó Etelka (Mazsi, ahogy a szülőfalujában szólítják) évek óta készít a szeretteinek meglepetéseket. Idén azonban elhatározta, hogy nagyobb célt tűz ki maga elé.

Mivel szereti az idős embereket, úgy döntött, hogy zsebpénzét és idejét nem sajnálva az idei adventben nekik készít ajándékot.

Öt héten át dolgozott a 135 darab asztali díszen. Iskola után és a hétvégéken csak ezzel foglalatoskodott. Az ajándékok átadását hétfőn kisebb ünnepség keretében tartották, amiben Mazsi szülei és a család jóbarátja, Szűts Tamás szobrászművész segített.

Az ajándékok mellé karácsonyi dalokkal és versekkel is kedveskedtek. A műsorba bekapcsolódtak az otthon lakói is, a közös éneklés, ha csak rövid időre is, de feledtette velük gondjaikat. Mazsi pedig elégedetten zsebelte be az ajándékokért kapott mosolyokat.