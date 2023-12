A jótékonysági sütivásárok három fő szervezőjével, Bajzák Andreával, Bajzák-Csikós Ágnessel és Kovácsné Nagypál Anitával indultunk útnak, hogy meglátogassuk és megajándékozzuk a gyógyult, illetve gyógyulóban lévő gyerekeket. Első utunk Gátérra vezetett, ahol Csányi Panka széles mosollyal várta egykori segítőit. A sütivásár szervezői nem érkeztek üres kézzel: egy játékbabát vittek ajándékba Pankának, aki illedelmesen meg is köszönte a meglepetést, de mint kiderült, egy csinos ruhának jobban örült volna, minden alkalomra azt kér ajándékba.

Steril szoba kialakításához kértek segítséget

A gátéri kislány, Csányi Panka támogatására két alkalommal is szerveztek jótékonysági sütivásárt Félegyházán. Első alkalommal 800 ezer forint, míg a második sütivásáron 2,2 millió forint gyűlt össze. Az édesanya közösségi oldalán egy steril szoba kialakításához kért segítséget. Panka ugyanis a kemoterápia után csak steril körülmények biztosítása mellett térhetett haza a kórházból. Az adományok jóvoltából sikerült is felújítani Pankáék otthonát, így amikor csak lehetett, otthoni körülmények között gyógyult. Szüksége is volt az otthon melegére, hiszen nagy küzdelmeken ment keresztül a kislány. Nemcsak a fájdalommal kellett megbirkóznia, de azt is el kellett fogadnia, hogy kihullott a haja, a szempillája, lepotyogtak a körmei, és a bőre is lehámlott. Szerencsére fél éve jelentősen javulni kezdett Panka bőrének állapota, a haja is kezd kinőni, így már nem kell annyi gyógyszert szednie. Ami azért is jó, mert az orvosság többsége nagyon sokba került – részletezte az édesanya. Azt is elmondta, hogy mivel Pankát nem akarta magára hagyni, egyelőre nem ment vissza dolgozni, ezért egy keresetből, a családfő fizetéséből élnek továbbra is, ami nem kis nehézséget jelent.

A jótékonysági sütivásárok három fő szervezője: Bajzák Andrea, Bajzák-Csikós Ágnes és Kovácsné Nagypál Anita

Fotó: Vajda Piroska

Panka nagyon várja már az iskolát

Az édesanya, Marianna elmesélte, hogy jelenleg egy speciális injekciókúrát kap Panka, és remélik, hogy januárban végre visszatérhet az iskolába. Jók az eredményei, de a január eleji vérvétel eredményétől függ minden.

Panka is izgatottan várja a visszatérést, hiszen épphogy csak elkezdte a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskolában az első osztályt, amikor tanulmányait súlyos betegsége okán meg kellett szakítania. Négy év telt el azóta. Közben a kórházban és online oktatásban tanult. A betegágyban, a kórházi tanítónénik tanították meg írni, olvasni és számolni. Mariann nagyon félti Pankát a beilleszkedéssel járó kudarcoktól, hiszen alig ismeri az osztálytársait, és a betegsége miatt a tanulással sem úgy haladt, mint a többiek. Azt javasolták neki a szakemberek, hogy csak fokozatosan szoktassák vissza Pankát az iskolába, hagyjanak neki időt a beilleszkedésre, mert ha hirtelen megterhelik, akkor az az egészségi állapotára is rossz hatással lehet. Mindez viszont azzal jár, hogy Mariann továbbra sem tud visszamenni dolgozni. De mint mondta, beosztják azt, ami van, és csak az számít, hogy Panka teljesen meggyógyuljon.

Aki teheti, továbbra is támogathatja Panka gyógyulását, és a következő számlaszámra utalhat: OTP 1177 3322 0044 4644 0000 0000.