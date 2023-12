Ralbovszki Valéria főszervező lapunknak kiemelte: a tánc- és sportbemutatók mellett, idén értékes tombolával is készülnek, edzőtermi bérletet és személyi edzést is nyerhetnek a résztvevők. Újdonság az előző évek szervezéséhez képest, hogy ezúttal ruhabörzét is tartanak az edzőteremben, az emeleten.

– Hangolódjunk együtt a karácsonyra. Nagyon örülnék, ha minél több kutyus vagy cica gazdira találna. Azt gondolom, hogy az állatok a legkiszolgáltatottabbak, és ezen a napon az alapítványoknak gyűjtünk, akik segítik az állatokat. Akik eljönnek, adakozhatnak a Silver Lélekharang Alapítványnak, amely az edzőteremben alakult, ezen kívül a Jeromos, illetve az Összefogás a Bajai Cicákért szervezetnek. Idén a Hollóház Madármentő Egyesületnek is gyűjtünk, akik 200–300 madárról gondoskodnak rendkívül lelkiismeretesen – fogalmazott a főszervező.

A jótékonysági eseményen fellép a Sundance, a Bee Cool Táncegyesület, a Silver Fit Egyesület karatecsoportja, a Vidákovics Team, a Bajai MMA Klub. Rudolf Bálint előadást tart. Bemutatóval készülnek a Dél Lovagok, Gyulánszky Milán vezetésével. A műsorok közben kitűnő sütiket kínál a Bon-bon cukrászat, illetve a Koch Borászat különlegességi is megkóstolhatók.