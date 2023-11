Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Forrás: Olvasói fotó

Családi album

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella gyermekkori fényképével emlékezne szeretett szüleire. 1960-ban örökítette meg a Beke családot a fénykép. A szülők: Beke Mihály és Csőke Gizella, valamint a két kislány, Gizella és Ica. Olvasónk (masnis kislány) számára nagyon kedves ez a régi felvétel.

Irány a szüret!

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus az 1970-es és 1980-as évekbe kalauzolná vissza a nosztalgiázókat. A helyi Szőlőfürt Mezőgazdasági Szövetkezet kérésére a felső tagozatos tanulók segítettek az őszi szüretben. A szövetkezet a saját buszával vitte ki a szőlőbe a diákokat. Az osztályok naponta váltották egymást. Akkoriban öt hetedik, öt nyolcadik osztály volt. A szakszövetkezet nem maradt adós a segítségért.

Lakodalom

Kecskemétről Szabics István esküvője egyik vidám pillanatképét osztaná meg. Feleségével, Tóth Mariannével 1979 augusztusában kötött házasságot Budapesten. Nagy örömére a lakodalomban készült kép a testvéréről, Szabics Zoltánról, illetve barátjáról, Rabb Tamásról is, aki 1976-ban katonatársa volt, majd a szolgálatot követően egy tankörbe jártak.

ONI találkozó

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna a múlt szombati ONI-s találkozó kapcsán egy sokkal korábbi összejövetel fotóját osztaná meg. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézet öregdiákjai összetartanak, az elmúlt évtizedekben több alkalommal is találkoztak. Ez a fotó 1993-ban készült. A képen látható többek között: Gál Jenő, Czigány Péter tanár úr, Szuromi Nándor, Borits Árpád, a Szécsényi Zoli és Szécsényi János, valamint Tóth Attila.

Katonák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 1939 eseményét idézné meg. A Magyar Királyi I. Ferenc József Jász-Kun 1. Huszárezred II. osztálya a két világháború között Kecskemétre települt. A II. osztály 6. századának újoncai az alapkiképzést követően, 1939 tavaszán Kecskemétről átkerültek Nagykőrösre a huszárlaktanyába. A képen a 6. század újoncai pózolnak. Alsó sorban balról a harmadik Banzsal József huszár.

Balatoni élmények

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi kirándulás élményét elevenítené fel ezzel az 1976-os fényképpel. A tanulókkal Balatonszárszón táboroztak, ahol több versenyt is szerveztek a gyerekeknek. Aki dobogóra állt, nem távozott üres kézzel.