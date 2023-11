Fontos, hogy az év minden szakában figyeljünk magunkra, családunkra, környezetünkre, szomszédainkra, hiszen a figyelmesség sok esetben megóvhat bennünket és a körülöttünk élőket. Különösen igaz ez a fűtésszezon közeledtével, hiszen a legapróbb figyelmetlenség is hatalmas bajt eredményezhet.

2023. július 5-én a Somogyi Elektronic Kft. felajánlásának és a Bács-Kiskun Vármegyei Tűzoltószövetség támogatásának köszönhetően a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzmegelőzési Bizottsága nevében ötven füstérzékelőt adott át Gyapjas János tűzoltó ezredes, Kristóf András, a Bács-Kiskun Vármegyei Tűzoltószövetség elnöke és Hoffmann Géza, a Somogyi Elektronic Kft. üzletfejlesztési vezetője Simon Szabolcsnak, a CédrusNet Kecskemét képviselőjének.

Azóta 20 füstérzékelő talált gazdára a CédrusNet közösségén belül, a fennmaradó darabokat pedig ez év karácsonyáig folyamatosan osztják az idősödő egyesületi tagok között. Ezúttal csütörtökön Ádám Péterné, a CédrusNet oszlopos tagjának otthonában adták át ünnepélyesen a sok esetben életet mentő készüléket. A katasztrófavédelmet Karsai Tamás képviselte.

A lakástüzeknél általában a mérgező füst vezet füstmérgezéshez, de ettől súlyosabb következmények is előfordulhatnak. Számos esetben a lakásokban kialakuló tüzet túl későn, vagy egyáltalán nem észlelik. Egy lakástűz esetében csak néhány perc áll rendelkezésére, hogy felmérjék a helyzetet és biztonsággal elhagyják az otthonukat. Így kerülnek a képbe az otthoni füstérzékelők. Azokban a lakásokban, ahol van füstérzékelő, kisebb eséllyel keletkezik nagyobb tűz, hiszen annak kialakulásakor már jelez az eszköz, ezáltal pedig elkerülhető a katasztrófa. A katasztrófavédelem kiemelte, hogy érdemes a készülékhez tartozó elemekből is tartani otthon, hiszen hasonló sípoló hangot ad akkor is, amikor merül.

A CédrusNet egyesülete fontosnak tartja a megfelelő tájékoztatást is, ugyanis a háztartási tűzesetek jelentős százaléka figyelmetlenségből adódik, a pánikhelyzetben pedig nem feltétlenül tudunk azonnal racionális döntéseket hozni. Céljuk, hogy a közösség, és minden érdeklődő kellő felkészítésben részesülhessen, ezért minden hónapban egy alkalommal előadást tartanak a témában Segítene, tűzoltó úr? címmel. A következő előadást november 22-én, a Széchenyi István Közösségi Házban tartják majd.