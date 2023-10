Hozdik Zsolt papi szolgálatának 26. évében köszönt el tavaly júniusban a Kiskunhalasi Szent Péter és Pál Apostolok templomban a halasi hívektől, annak reményében, hogy később sokan meglátogatják majd Tompán, ahova dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek helyezte át. Zsolt atya gyorsan beilleszkedett a tompai és a kelebia közösségbe, nem volt nehéz dolga, hiszen sokan ismerték korábbi, kiskunhalasi állomáshelyéről is. Egyik alkalommal Maczkó József kelebiai polgármester családjánál vendégeskedett, amikor szóba jött, hogy közel húsz éve nem kerékpározott és szeretne újra biciklire ülni.

– Ez nagyon megmaradt bennem, és később, amikor a vajdasági Topolyán, egy csoportos üzemlátogatás során a Capriolo kerékpárgyárban járt az atya, és áradozott az ott látott bicikliről, akkor jött az ötlet, hogy meglepjük egy kerékpárral – mondta el Maczkó József polgármester, aki felvette a kapcsolatot Brinza Lajos gyáralapító tulajdonossal, akihez régi ismeretség köti.

Az új kerékpárt a tompai és a kelebiai egyházközség vásárolta meg közösen, rendkívül jutányos áron. Az elmúlt vasárnap reggeli szentmise után adták át Hozdik Zsoltnak a hívek ajándékát.

– Mostantól nekünk is lesz egy Don Matteónk – utalt a nagysikerű olasz tévésorozatra a polgármester az átadón. És mint kiderült, Zsolt atya is nagy rajongója a 13. évadban járó, Magyarországon is vetített krimisorozatnak, amelyben Terence Hill, a Don Matteót megszemélyesítő leleményes plébános.

– Először kenyérért fogok vele menni – mondta a köré gyűlt híveknek Zsolt atya, aki meghatódva mondott köszönetet, majd megáldotta és megszentelte az ajándékba kapott új kerékpárt. Szent Kristóf keresztény vértanú, az utasok és vándorok védőszentjének közbenjárását kérte a biciklire és a vele utazókra.