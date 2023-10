A Magyar Kerékpárosklub Kecskeméti Területi Szervezete és a beruházó Építési és Közlekedési Minisztérium megbeszélést tartott az Izsáki út négysávosítása kapcsán az átalakuló kerékpáros közlekedési feltételekről és infrastruktúráról. A részletekről Barna Imre, a Magyar Kerékpárosklub Kecskeméti Területi Szervezete részéről adott tájékoztatást sajtóközleményben.

– A megbeszélés előzménye, hogy a hozzánk érkezett tömeges kerékpár-használói jelzések alapján beadványt fogalmaztunk meg, – és erre kértük a kecskeméti kerékpárhasználókat is –, amelyben konkrét észrevételeket tettünk, és felhívtuk a figyelmet a biztonságos kerékpáros közlekedést ellehetetlenítő, több esetben balesetveszélyes kialakításokra. A megbeszélésen a minisztériumot több felelős beosztású vezető, köztük Povázsai Pál osztályvezető is képviselte. Jelen voltak még a kivitelező Hazai Építőgép Társulás Zrt. munkatársai, illetve az Unitef 83 Zrt. tervezőiroda mérnöke is – olvasható a közleményben.

Barna Imre részletezte az általuk hét pontban felsorolt problémákat, és a javaslatokat is azok orvoslására, kijavítására.

1. Szintkülönbségek a kerékpárutakon

Jelezték, hogy a kerékpáros átvezetések szintkülönbséggel valósultak meg, és kértük ezen padkák megszüntetését, a szintkülönbségek „nullára csökkentését”, a kerékpár kerekei számára sokszor nem is merőleges bukkanók kijavítását. A beruházó elmondta, hogy megvizsgálják az átvezetéseket, és a két centiméternél nagyobbakat javítani fogják, ugyanakkor a maximum két centiméteres padkák megvalósítására a Közútkezelői hozzájárulás lehetőséget ad, és ezzel a vízelvezetés érdekében élni is kívánnak. Ahol erre nincs szükség, ott a kerékpárút átvezetései szintbe kerülhetnek majd.

2. Körforgalmaknál való közlekedés

Javasolták a lámpával és körforgalommal nem rendelkező kereszteződések esetében a kerékpáros átvezetések kiemelt kialakítását, hiszen ezzel a ma már sok helyen használt megoldással sokkal biztonságosabbá tehető egy-egy kereszteződés a fokozottan védendő gyalogosok és kerékpárosok számára, mert kényszeríti is a járművezetőket a kereszteződés lassabb megközelítésére. A beruházásnak ebben az előrehaladott szakaszában ezek a kialakítások már nem valósíthatók meg, ezt tudomásul vették.

3. Gyalogosok és kerékpárosok külön haladhassanak

Az Izsáki út a kerékpáros közlekedés tekintetében is főtengely, ahol a gyalog- és kerékpárút közös felületi kialakítása a két közlekedési szereplő között állandó konfliktushelyzetet eredményez. Véleményük szerint egy ekkora forgalmú közlekedési tengely esetében elvárható, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedőket válasszák külön, miközben a jelenlegi beruházás is az autók számára rendelkezésre álló teret, keresztmetszeteket növeli meg a gyalogosok és kerékpárosok kárára. Ez különösen igaz az Árpád krt. - Ipoly utca szakaszra.

Ez a felvetésük szintén a beruházás kivitelezési szakaszba kerülése miatt már nem megvalósítható, így az Árpád körúti csomópont az eredeti tervek szerint épül meg.

4. Korlátok a megállóknál

Korlátokat szorgalmaztak azon buszmegállók esetében, ahol a kerékpárutat közvetlenül a buszmegálló pavilon mögött vezetik el, hogy az ott várakozó, illetve a buszról leszálló gyalogosok fizikálisan is legyenek elválasztva az intenzív kerékpáros forgalomtól. A beruházó ennek a kérdésnek kapcsán megkeresi a kecskeméti önkormányzatot, kikéri a véleményüket, és ha az beleegyező, akkor kiépíthetik a korlátokat.

5. Állandó nézeteltérések

A Boldogasszony téren (Katona József Gimnáziummal szemben) a buszmegálló pavilonjának előterében vezetik el hónapok óta a kerékpáros forgalmat az új kialakítás jelenlegi állapotában, ami fokozottan balesetveszélyes helyzetet eredményez, és állandó konfrontációkkal járhat együtt. A beruházó válaszának értelmében a kerékpárutat a Boldogasszony tér parkját most is keresztező járdafelület nyomvonalán tervezik elvezetni. Tapasztalatok és kimutatások szerint a kerékpárral közlekedők túlnyomó része ekkora kerülőt nem szívesen tesz, inkább szabálytalanul átteker majd a buszmegálló járdafelületén, ezért továbbra is egy buszmegálló mögött kis távolságban megvalósított kerékpáros nyomvonal kialakítására tettek javaslatot.

6. Újabb körforgalmi probléma

A Sport utcai körforgalom kerékpárútjának íveit túlságosan merevnek, szögletesnek ítélik, illetve a feléjük érkezett jelzések alapján a kerékpárral közlekedők jó része is ezen a véleményen van. Nehezen közlekedhető vonalvezetés, és a szemből érkező kerékpárosok sebességválasztásától függően akár balesetveszélyes helyzeteket is szülhet.

A minisztériumot képviselő vezetők elmondása szerint a körforgalom tervei már a leendő negyedik ág megvalósításának szellemében készültek el, amire reményeik szerint néhány éven belül sor kerülhet. A kerékpárút szögletesebb kanyarívei tehát a körforgalom jövőbeli, véglegesnek tekinthető állapota miatt szükségesek.

7. Lámpaprogramozás

Kezdeményezték az Árpád körúti csomópont lámpaprogramozásának a felülvizsgálatát, megváltoztatását is, mert itt a Petőfi Sándor utcáról érkező kerékpárút oldalváltása miatt a kerékpárosok aránytalanul nagy hátrányt szenvednek, akár két ciklust is kénytelenek várni, míg folytathatják az útjukat. A beruházás képviselői, a beruházó és kivitelező válaszának értelmében a mostani lámpaprogramon nem kívánnak változtatni, mert az a teljes belvárosi összehangolt lámparend felborításával járna együtt.

Egyéb fejlesztések

A jelenlegi beruházás átbeszélésén, megoldáskeresésén túl szó esett még a Kecskemétet érintő egyéb fejlesztésekkel kapcsolatos partneri együttműködés kialakításáról is. A Magyar Kerékpárosklub Kecskeméti Területi Szervezete szívesen be is kapcsolódna a tervezési fázisban a munkába, és megtenné az észrevételeit. A kivitelezési folyamatok során ugyanis már csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre a változtatásokra. Ugyanakkor, mint a közleményben fogalmaztak, a kezdeményező félként mindenképpen a beruházónak kell fellépnie, és ezeket a szakmai egyeztető fórumokat – civil szervezetekkel, kapcsolódó hivatalokkal és hatóságokkal, a beruházás résztvevőivel egyetemben – létrehoznia.