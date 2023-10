A több mint négyszáz túrázó a 17 és a 30 kilométeres távok közül választhatott, aki ezt a kellemes őszi napot a szabadszállási „hegyekben” töltötte. A helyi védettségű Strázsa-hegy (125 méter) és a környező homokdombos, erdős terület nagyszerű feltételeket biztosított a szabadidő hasznos és testet-lelket „építő eltöltésére.

– A túrázók Magyarország nyolcvanhárom települését képviselték, a legtöbben Budapestről, Kecskemétről és természetesen Szabadszállásról érkeztek. A résztvevők többsége gyalogolva, beszélgetve, fotózva, de sokan futva teljesítették a túrajelzéssel, vagy ideiglenes jelzéssel ellátott túratávot – tájékoztatta a baon.hu-t Buza Vince, a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Túraegyesület vezetője.

A szervezők, ezen a rendezvényen is, a kezdő túrázók igényeit is kielégítő alapossággal jelölték ki az útvonalakat, rendezték be az ellenőrző pontokat és törekedtek a folyadék- és tápanyagszükséglet megfelelő pótlására.

– Én már hazajáróként jövök Szabadszállásra, hiszen tíz éve szinte minden Strázsa túrán részt veszek egyedül, vagy barátaimmal.

A rendező gárda profi, mindig mosolyogva, barátságosan fogadják a túrázókat, az ellátás példás – nyilatkozta a hetvenkét esztendős kiskunhalasi Daczi Zoltán, aki a 30 kilométeres távot teljesítette.

A legidősebb résztvevő a nyolcvan éves szegedi dr. Kis Lajos volt, ő most a 30 kilométeres távot teljesítette, a legfiatalabbak a szabadszállási hároméves Tasnádi Marcell és Sipos Lukács Barnabás a Petőfi Sándor Általános Iskola túraszakkörével a 17 kilométert, míg a tizenkét éves ifjú Varga Péter a 30 kilométeres távot tette meg.

– A célba érkezést követően a túrázóknak lehetőségük volt egy „mobil” kiállítás megtekintésével emlékezni a 175. születésnapját ünneplő Magyar Honvédségre, valamint a 145. harckocsiezred megalakulásának 60., illetve az MN 7038 hadrendi számra való áttérés 65. évfordulójára. Nyitott kapukkal vártuk az érdeklődőket az alig egy hete átadott „Sport és Túra” emlékszobába is, melyet a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteményben rendeztünk be –tette hozzá Buza Vince.