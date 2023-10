A gyermekorvosi ügyelet megszüntetése fájó pont a félegyháziak életében – fogalmazott a napirendi pont kapcsán Kollár László, jobbikos képviselő, aki aláírásgyűjtésbe kezdett a gyermekorvosi ügyelet megtartása érdekében. A témában így fogalmazott: „Szinte némán figyeltük, hogy megszüntették az aktív betegellátást a félegyházi kórházban, elvették az egynapos sebészetet, majd a védőnői szolgálat fenntartását, végül a baleseti sebészeti ügyeletet is. November elsejétől lecsökken a felnőtt orvosi ügyelet időtartama és megszűnik a gyermek orvosi ügyelet Félegyházán, még úgy is, hogy az önkormányzat vállalta volna a gyermekorvosi ügyelet fenntartási költségeit. Kollár László abban bízik, ha Makón sikerült hasonló aláírásgyűjtéssel megmenteni a gyermek orvosi ügyeletet, akkor a félegyháziaknak is van esélyük.