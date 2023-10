Németh István Solt polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy mindenkit buzdít arra, hogy regisztráljon, és ajánlja nyugdíjastársainak ezt a hasznos és jó találmányt. Solton fontosnak tartják az idős korosztály megbecsülését. Az önkormányzat nagy figyelmet fordít arra, hogy otthonukban tudjanak minél tovább élni, és ez az eszköz ebben jelentős segítséget nyújt – fogalmazott a városvezető.

Dr. Wappler Ádám, a rendezvény előadója részletesen beszélt az eszköz működéséről, amelyet a 65 év felettiek ingyenesen kapnak meg a Magyar Kormány jóvoltából. Ismertette, hogy online vagy telefonon egyaránt lehet regisztrálni, melyhez lakcímkártya és személyigazolvány szükséges. Felhívta a figyelmet a kontaktszemélyek megadásának fontosságára.

Elhangzott, hogy a megrendelt eszközt a Magyar Posta szállítja ki. Egy dobozban érkezik, amely a töltőt és a használati utasítást is tartalmazza. Lehet karon, vagy nyakba akasztva is hordani és 2-4 naponként kell tölteni, de ha erről elfelejtkeznek, akkor az eszköz ezt is jelzi.

Probléma esetén a rajta lévő gomb megnyomásakor a hívás egy szakképzett diszpécserszolgálathoz fut be, ahol döntenek a további teendőkről, értesítik a kontaktszemélyt, vagy a mentőszolgálatot.

Zuhanásértékelővel van ellátva az eszköz, mely eszméletvesztéskor automatikusan jelzést ad – tájékoztatta a jelenlevőket az előadó.