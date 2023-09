Az eseményen részt vett Zsigó Róbert, Baja és trésége országgyűlési képviselője, Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke, Varga Gábor hercegszántói polgármester és dr. Szenoradszki Endre, a Bajai Járási Hivatal vezetője.

Hirtenberg János dávodi polgármester köszöntötte a vendégeket és örömének adott hangot, hogy új épületet avathatnak a településen. Hangsúlyozta, hogy legutóbb 2001-ben volt rá alkalom.

– Nagy öröm településünkön, hogy új épületet adhat át egy polgármester. Ilyen ritkán adódik egy polgármester életében. Legutóbb 2001-ben volt rá alkalom, amikor a gondozási központ átadása volt, előtte pedig 1999-ben az új óvoda készült el – kezdte köszöntőjét Hirtenberg János polgármester.

– Ahhoz, hogy a megnyitáskor így nézzen ki, az önkormányzat biztosított közel 15 millió forintot, amiből létrehoztuk a gumilapos játszóudvart, megoldottuk a térkövezést, kialakítottuk a kerítést és egyebeket. XXI. századi minőségben készült el településünk bölcsődéje. A minibölcsőde létrehozását a kormány annak érdekében teremtette meg, hogy a kisebb településeken is megkezdődjön a felzárkózás, a dolgozni vágyó szülők tudjanak dolgozni, a gyerekeket a bölcsődében pedig legyen lehetőségük elhelyezni. Amikor a pályázat elindult, akkor 46 fő három év alatti gyerek volt a településünkön.

Jelenleg már 56 fő három év alatti gyermek van.

Előtte is megoldottuk a bölcsődei ellátást, ugyanis együttműködési megállapodást kötött Dávod Község Önkormányzata Bátmonostor önkormányzatával, hiszen ők építettek bölcsődét – fogalmazott Hirtenberg János. Végül köszönetet mondott minden kollégájának, akik részt vettek a munkálatokban, a lebonyolításban, a kivitelezőnek és a dávodi lakosoknak, akik támogatták a kivitelezési munkákat. Az intézmény vezetője és a két új bölcsődei dolgozó két hónapon át dolgoztak a belső tér hangulatos, otthonos kialakításán.

Zsigó Róbert országgyűlési képviselője is köszöntötte a jelenlévőket, és emlékeztetett arra, hogy nagyon megtisztelő feladata volt államtitkárként, miniszterhelyettesként, amikor részt vehetett a családpolitika alakításában.

– Magyarországon a családpolitika nemcsak a családtámogatásból és az otthonteremtésből áll, hanem a harmadik, egyik fontos pillére éppen a bölcsődei fejlesztés. 2010-hez képest 85 százalékkal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, és háromszor annyi településen van jelenleg bölcsődei ellátás, mint 2010-ben. Ennek következtében nő a bölcsődei ellátásban részesülő gyerekek száma. Több mint 200 milliárd forintot fordítottunk 2014 és 2021 között bölcsődei férőhelyek fejlesztésére, építésére, felújítására. Az intézmények működésére hatszor annyit költünk, mint amennyit költöttünk 2010-ben. Ennek következtében a bölcsődei dolgozók bére is növekszik. A számokból is látszik, hogy valóban komolyan vettük azt, hogy a bölcsődéket azért fejlesztjük, és más támogatást is azért adunk, hogy az anyukák, akik el szeretnének menni dolgozni, ők közben míg a munkájukat végzik, biztonságban és jó körülmények között tudhassák a gyermekeiket. Ezért fontos, hogy most átadhatjuk ezt a vadonatúj minibölcsődét, amely a pályázatnak és az önkormányzati hozzájárulásnak köszönhetően több mint 100 millió forintból létesült – hangsúlyozta Zsigó Róbert.

Fotó: Márton Anna

A köszöntőket követően a gyerkőcök egy kis műsort mutattak be. A vidám hangulathoz a kiskunhalasi zenekar is hozzájárult. Az ünnepségen Kamen Ferenc plébános megáldotta az új bölcsődét.

A Minibölcsőde létrehozása Dávodon című projekt keretében bölcsődei ellátást nyújtó új, egy csoportszobás, 7 férőhelyes intézmény létesült, két új munkahelyet teremtve. A több mint 100 millió forintból létesült intézmény építésével az önkormányzat a 0–3 éves korú kisgyermekek nappali elhelyezésének biztosítására az édesanyák munkába állásának segítése érdekében 7 férőhelyet biztosít. A beruházás hozzájárul a gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.