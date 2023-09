Az esemény főszervezője Vargáné Nóra shiatsu-gyógyász volt, aki elárulta, hogy több szempontból is különleges volt az idei alkalom. Minden évben kiállnak a jó ügy érdekében, és felajánlják szolgálataikat egy-egy alapítvánnyal összefogva.

A rendezvény évről évre más-más településekre vándorol, de kezdeményezés jubileumi 10. évfordulóját Kecskeméten ünnepelték. Korábban, 2016-ban is jártak már a hírös városban, akkor is nagy sikere volt, de idén minden elképzelésüket felülmúlta a befolyt összeg, amit ezúttal az Együtt a Kecskeméti Családokért Közhasznú Alapítványnak ajánlottak fel. Egy teljes napon keresztül, megállás nélkül, öt matracon folytak a kezelések, összesen 83 embert masszíroztak a 24 óra alatt, illetve óránkénti egészségmegőrző átmozgatást is tartottak.

Az ünnepélyes átadásra vasárnap reggel 9 után került sor, ahol csaknem 450 ezer forint gyűlt össze. Az alapítvány elárulta, hogy ebből az összegből több, mint 10 családnak tudnak segíteni talpra állni, az iskolakezdési anyagi nehézségek után.

