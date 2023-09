A Neumann János Egyetem GAMF Kara idén ünnepli az 1973-ban végzett hallgatók diplomaátadásának 50. évfordulóját. Ezen alkalomból az intézmény aranydiploma-átadó ünnepi kari ülést rendezett péntek délelőtt. Az eseményen köszöntőt mondott dr. habil. Fülöp Tamás, az egyetem rektora, illetve dr. Béres Gábor, az NJE GAMF Műszaki és Informatikai Kar dékánhelyettese.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

– Megható pillanat együtt látni az egykori első évfolyam immár szépkorú hallgatóit, hiszen önök a tanulságtevői a kecskeméti felsőoktatás, a műszaki képzés nagyszerű hagyományainak és hosszú távú eredményeinek – kezdte beszédét Fülöp Tamás.

A rektor hozzátette, hogy számára is különleges az 1973-as év, hiszen abban az évben született, de a saját kötődésén túl számos 1973-ban történt meghatározó magyar eseményt is kiemelt, köztük az 50. jubileumi évfordulóját ünneplő első évfolyamot is. Kiemelte, hogy az egyetem ma nem lehetne ott és olyan minőségben a hazai felsőoktatásban az öregdiákok nélkül, mint ahol ma van.

A rektor beszédét néhány rövid üdvözlőgondolattal dr. Béres Gábor. Egy különleges zenei élménynek is részesei lehettek az egykori kecskeméti hallgatók, hiszen dr. Tóth Ákos oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójának tiszteletére, a költő Szülőföldemen című versének megzenésített változatát adta elő tárogatón.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Az öregdiákság oldaláról is elhangzott néhány gondolat, ami már egy kötetlenebb, nosztalgikusabb hangnemben csengett fel az előadóteremben. A beszédet dr. Boza Pál, az 1973-ban diplomázó évfolyam egykori tagja és az egyetem jelenlegi oktatója mondta. Az ünnepség végéhez érve pedig az 50 évvel ezelőtt végzett hallgatók, mostani öregdiákok átvehették az aranydiplomákat.