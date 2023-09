A városvezető arról is beszélt, hogy járatmódosításokra továbbra is szükség van. A napokban számoltunk be róla hírportálunkon is, hogy megszüntették a III. és IV. tanyán élő gyerekek számára az iskolabusz-járatot, ami nem kis felháborodást okozott az ott élők számára. A városvezető megemlítette, hogy a Volánnal egyeztetve dolgoznak a probléma megoldásán, hogy a gyermekek eljuthassanak az iskolába és onnan haza.

A kerékpárral közlekedők örömére a kerékpárutak fejlesztését is megemlítette, de ezzel kapcsolatban konkrétum nem hangzott el. − Baja jövője, a gyermekeink jövője − hangsúlyozta a polgármester.

Ne csak sporteszközként tekintsünk a kerékpárra, hívták fel a figyelmet a szervezők. A mobilitási hét keretében 17 programra várják azokat, akik környezetbarát módon szeretnének élni.

Kübler Anikó az önkormányzat munkatársa a baon.hu-nak elmondta, hogy az Európai Mobilitási Hét programjaival mindenkit szeretnének bevonni.

A cél az, hogy ne használja senki az autóját, és gondoljon a környezetére.

Dr. Cseh Béla elnök a Városvédő és Szépítő Egyesület képviseletében ismertette a szervezet programjait, melyekről elmondta, hogy a gyerekeket és az ifjúságot szeretnék megszólítani, de az egész várost meg akarják mozgatni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum megközelítésén javítani kellene, hogy kerékpárral is megközelíthessék a diákok, akiket a környezettudatos mozgásra buzdítják a Európai Mobilitási Hét programjaival is.

Szeptember 15-én, a nulladik napon, Mobilitás a gyermekek művészetében, online kerékpár-szépségverseny megnyitóját tartják az Eötvös utcában. A Teker a suli programban a bajai diákok vehetnek részt, idén közel 150 bringázót várnak. Gerillaprogramot is terveznek, egyebek mellett hatástalanítani fognak egy szabálytalanul parkoló gépjárművet, a rendőrség bevonásával.

A Critical mass hagyományos rendezvényen szeptember 16-án, szombaton 15 órakor indul a kerékpáros felvonulás a Tóth Kálmán térről.

A program főszervezője Lencsés Péter. Összesen 11 kilométert tekernek, és a Petőfi-szigetre érkeznek a bringások, ahol egy kerékpáros ügyességi bemutató várja az érdeklődőket.