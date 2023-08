A Kecskeméti Nótások Baráti Körének tagjai között vannak arany- és ezüstkoszorús énekesek egyaránt, több megyebeli települést képviselve. A magyar nóta nemzeti kincs, 2014 óta hungarikum, ha élő cigányzene kíséri. Így a baráti kör rendezvényein a magyar nótákat élő cigányzene kíséri.

A Tudomány és Művészetek Házában szombat este megtartott 15 éves jubileumi ünnepségen Ország Ilona idézte fel a másfél évtized eseményeit. Az alapító Kovács János aranykoszorús nótaénekes vette át Engert Jakabné alpolgármestertől a város ajándékát.

Lévai Jánosné önkormányzati képviselő, tanácsnok, aki rendszeresen részt vesz a nótaénekesek rendezvényein, mondott köszöntőt.

– Városunkban számos civil szervezet van és jól működik, de elmondhatom, hogy a Kecskeméti Nótások Baráti Köre Egyesület is a legjobbak között van. Minden pályázati lehetőséget megragadnak és kihasználnak, sikeresen pályáznak, ezért tudnak minőségibb programokat összeállítani.

2008-ban Kovács János és Ország Ilona nagyot álmodott, ez az álom, illetve a megvalósítás azóta is tart. A magyar nóta szeretete már kiskorában beépült János életébe, de ehhez kellett egy társ, aki ezt valóra is váltja. Azon kevesek közé tartozom, aki már a megalakulástól is nyomon tudtam követni az egyesület fejlődését. Szinte minden kecskeméti rendezvényen részt vettem, örültem sikerüknek.

A heti gyakorlás, a sok-sok közös fellépés beérett! Egy-egy fellépést komoly munka, összehangolt gyakorlás előzi meg.

Icuka és János és természetesen az egyesület vezetése folyamatosan olyan programokat állít össze, amelyek bevonzzák a magyar nóta szeretőket. Fontos, hogy gondolnak és gondoltak a fiatalításra, számos fiatalt meghívnak, akik öregbítik Kecskemét hírnevét. Sokan nem tudják, hogy az egyesület hol gyakorol. Bérelnek a Széchenyivárosban egy helyiséget, melyet már régen kinőtték, azonban anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé, hogy a belvárosban egy nagyobb helyiséget béreljenek.

Céljuk változatlan: a magyar nóta népszerűsítése, a szórakoztatás, örömszerzés. Erre ebben a változó világunkban nagy szükség van rá. Elmondhatom, hogy a magyar nóta számunkra nagy kincs, a hagyományok ápolása, szüleinktől, nagyszüleinktől hallott és megtanult dallamok ma is élnek.

Az egyesület évről-évre fejlődött, számtalan meghívást kaptak és kapnak: Budapestről, Szegedről, Szigetszentmiklósról, Gyálról, a környező településekről, valamint Székelyföldről. A székely-magyar népzenei találkozót már harmadik alkalommal meg tudták megszervezni, óriási sikerrel.