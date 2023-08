A mostani megmérettetésre másfél tucatnyi csapat nevezett be, a helybélieken kívül Szegedről, Tataházáról és Mélykútról is érkeztek sporttársak. A 66 órás verseny eredményei: első helyen végzett Galicz Zsolt és Bajcsai Zoltán (49 db ponty és 3 amur) 93,59 kilogrammos összsúllyal. A dobogó második helyén Cs. Kovács Róbert és Kozák László (43 db ponty és egy amur) 79,44 kilogrammal, míg a harmadik helyen Iván Róbert és Páncsics Péter (40 db ponty és egy amur) 78,22 kilogrammal végzett. A legnagyobb halat ezúttal György Roland fogta, horgára egy 8,3 kilogrammos tükörponty akadt. Említést érdemelnek a fél mázsa feletti eredmények is: Farkas Zoltán és Levente 75,08 kilogrammos, míg György Roland és Ászity Dávid 52,75 kilogrammos fogással büszkélkedhet.

A háromnapos rendezvényen összességében 290 darab mérhető pontyot (530 kilogramm) és 16 db amurt (82 kilogramm) fogtak ki a horgászok. A legközelebbi harcsafogó verseny szeptember második felében lesz a Jurinovics Miklós Horgász Egyesületnél.