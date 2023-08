Fontos megemlíteni azt is, hogy a táborban mindenki kiveszi a részét a munkából: vannak rőzsegyűjtő, szemétszedő, takarító, mosogató csoportok, de mindenki minden munkát kipróbál, ami által részeseivé válnak a tábor fenntartásának és megtanulják értékelni a másik munkáját – hangsúlyozta a táborszervező. Végezetül azt is elmondta, a tapasztalatokat összegezve szervezik a jövő évi tábort. Ugyanakkor komoly továbblépésben gondolkodnak: a táborok között hittanyás, régiós ifjúsági találkozókat szerveznek, azért, hogy év közben is találkozhassanak a fiatalok, év közben is kapaszkodót nyújtsanak nekik.

A hitünket csak a cselekedeteink által tudjuk megjeleníteni a világban

A lelkigyakorlatos tábor egyik kiemelt eseménye a gyalogos zarándoklat. A bugaci Szent István templomnál minden évben vendégfogadással és előadással várják a táborozókat. Ezúttal Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat alapítója beszélt a fiataloknak.

Arra hívta fel a figyelmüket, hogy a hitüket csak a cselekedeteik által tudják megjeleníteni a világban. Elmondta, 30 éve alapította meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, amely a hit legsajátosabb aktualizálása. Ez a szervezet kézzel fogható a gyümölcse annak, amikor egy közösség cselekedetekben gazdag – hangsúlyozta.

Minden gondunk, abból származik, hogy nincs elég motivációnk ahhoz, hogy egymásért áldozatot hozzunk. Jézus azt mondja: jobban szeressétek a másikat önmagatoknál. Az az igazi emberi kapcsolat teljessége, amikor felismerjük, hogy egymásért vagyunk – fogalmazott Kozma Imre.

Úgy véli, mindenki szeretne jót tenni. Mindenkinek örömöt és lelki békét jelent, amikor sikerült valakivel jót tennie. Ha jobban szeretjük a másikat önmagunknál, akkor az folytonos lelki gazdagodást jelent számunkra. Amikor ezt megtapasztaljuk, ez lesz a életünk útja.

Kozma Imre azt vallja, hogy az ember az életet ajándékba kapja. Az ajándékot pedig nem szabad magunknak megtartani, hanem tovább kell adni. Ez a szolgálat. Ha másikért élünk, akkor összetartozunk és az összetartozás életünk értelme és öröme lesz.