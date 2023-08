Határozat született arról is, hogy az épület tájház funkciót töltsön be a jövőben. Az épületet korhű bútorokkal rendezik be, ami megadja tájház jellegét. A ház felújításával egyetemben megtörtént a telken lévő műhely rekonstrukciója is, ide költözik majd a helyi értéktár. A létesítmény szeptemberben nyitja meg kapuját.