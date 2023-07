Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Forrás: Olvasói fotó

Ötven év

Kecskemétről Márkli Jánosné Lehóczki Ilona 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából szeretne kedveskedni ezzel a fényképpel férjének, Márkli Jánosnak. 1973. június 30-án kötöttek házasságot Kecskeméten, azóta is boldogságban, szeretetben élnek. Két gyermekük született, Mónika és Csaba, és egy unokájuk, Virginia. A kerek évfordulót családi körben ünnepelték meg.

Forrás: Olvasói fotó

Édesapa

Kiss Norbert szülei fotóit küldte el szerkesztőségünknek. Nagyon kedveli a Múltidéző rovatunkat, melyben először az édesapjáról készült felvételt mutatjuk be. Kiss Imre és felesége, Kiss Imréné igazi szülők voltak, öt gyermeket neveltek fel nagy szeretetben. A felvételen Kiss Imre látható, aki a kiskunfélegyházi repülőtér első parancsnoka volt. Az ő vezetésével épült a félegyházi repülőtér. Korát meghaladó tehetséges ember volt. A fotó az 1950-es évek végén készült róla, amikor a kiképző repülésre indult.

Forrás: Olvasói fotó

Születésnap

Kecskemétről Vargáné Gubányi Magdi – a KTE egykori kézilabda csapata nevében – küldte el ezt a régi fényképet. Ezzel szeretnék köszönteni régi edzőjüket, Győrfi Pált születésnapja alkalmából. Külön öröm számukra, és nagyon büszkék arra, hogy róla nevezték el az árpádvárosi iskola tornacsarnokát. A csapatindulójukkal kedveskednének neki: „Kézi csapat, kézi csapat jaj de sok van, de olyan, mint a KTE, az csak egy van, góllövés a tudománya, a csapatot Győrfi Pali dirigálja!” Ez a fotó 1974 júniusában olvasónk lakodalmán készült. A jobb szélen ül Győrfi Pál, mellette szeretett kapusuk, Szabóné Márti és férje Bandi látható. Ez a kép is bizonyíték arra, hogy a csapat tényleg mindenben mindig együtt volt!

Forrás: Olvasói fotó

Zsuzsa mama

Kecskemétről Szijjártó László egy újabb családi fotóval elevenítené fel a régi szép idők emlékeit. A képen Zsuzsa mama látható lányával és annak családjával. Özv. Csille Jánosné Zsuzsi mama – Olvasónk édesanyjának keresztanyja – fogadta be őket Szentkirályon a hatvanas években, amikor Katonatelepről költözniük kellett. Egy aranyszívű teremtés volt. A tanyaját a saját kezével építette meg mint a fecskék a fészküket. A tanyához egy hold föld is tartozott, azon minden megtermett, és egy szál gaz sem sok, annyi nem volt sosem rajta az erdő közepében.

Forrás: Olvasói fotó

Farsang

Kecskemétről Hegedűs Andrásné Éva a 2002-es emlékét elevenítené fel. A Nyíri út 77/b. szám alatti Margaréta Nyugdíjasház, valamint a Napsugár nyugdíjas klub rendszeresen szervezett programokat az időseknek. Ez a felvétel a farsang alkalmával örökítette meg a mulatozókat. Bori éppen hegedül.

Forrás: Olvasói fotó

Dobogósok

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár fotója négy évtized távlatába repítené a nosztalgiázókat. Az iskolásokkal sokat kirándultak, táboroztak. Ez a fénykép az úttörőtáborban örökítette meg a verseny eredményhirdetését. A táborügyeletes vezető Bori néni éppen gratulál a tollaslabda bajnokság legjobbjainak, köztük Brigittának.