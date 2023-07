A Tóth Kálmán téren Gyerek utcát alakítanak ki sok-sok játékkal. A fellépők között ott lesz a Hooligans , az Irigy Hónaljmirig, Nótár Mary, szombat este Horváth Tamás , Pápai Joci és Király Viktor valamint DR BRS szórakoztatja a közönséget a Mogyi színpadon.

Megkérdeztük a bajaiakat, hogy készülnek a fesztiválra, ki hol főzi a halat. − Az edzőteremben minden évben zárva vagyunk, mert ezen a napon szerintünk mindenki ott lesz a téren. Mi is főzünk halászlevet. Azt gondolom, hogy egy igazi bajai megpróbál a téren felállítani egy háromlábat és főz egy jó halat. Halfőzés közben, előtte, utána bulizunk természetesen. Tortánk is lesz a Bonbon cukrászatból egy epres-joghurtos csoda, de lesz pogácsa is. Bárkit szívesen látunk, aki ismer bennünket. Igyunk valamit és szeretetben érezzük jól magunkat ezen a napon, ez a lényeg − mondta hírportálunknak Ralbovszki Valéria, a Silver Fit edzőterem vezetője.

Ralbovszki Valéria, a Silver Fit edzőterem vezetője

Fotó: Márton Anna

Az Armstrong Clubban is készülnek a hétvégi fesztiválra, hiszen ilyenkor sokan érkeznek a városba. − Próbálunk minden vendégnek megfelelni, olyan választékos italkészletet felvonultatni, hogy ha Budapestről érkezik valaki, akkor ugyanazokat az italokat is megtalálja, mint az ottani bárokban. Itt mindig csodálkoznak a vendégek, hogy a fővárosi árakhoz képest szinte ingyen adjuk az italokat. Biztos ez is közrejátszik abban, hogy szívesen jönnek ilyenkor Bajára a fesztiválozók. Még, ha a szállást is hozzáadják, akkor is lehet, hogy összességében olcsóbban szórakozhatnak itt, mint a fővárosban. Ráadásul olyan koncerteket nézhetnek meg ingyen, amiért Budapesten komoly összegeket kell kifizetni − mondta a baon.hu-nak Jagicza László.

A halfőzésről megtudtuk, hogy családi körben tervezik. Nem vonulnak ki a térre, mert egyszer kint főztek és a hajnali hazapakolás elvette a kedvüket. Otthon főznek és utána besétálnak a térre. Jagicza László elmondta, hogy minden este van olyan program ahova szívesen kimennek.