Bese Gergő atyát tíz éve szentelték pappá. Kiskunhalason és Kiskunfélegyházán folytatta a felkészülést. Végig kiemelt feladatának tekintette az ifjúság nevelését, iskolalelkészi feladatokat látott el a bencések vezetésével Balatonfüreden és Budaörsön, káplán volt Jánoshalmán. Két éve kezdte meg a szolgálatát a Felső-Kiskunság három településén, Dunavecsén, Tasson és Szalkszentmártonban, ahol nem csak papi, hanem iskolalelkészi és tanári tapasztalatait is kamatoztatja.

– Idekerülésem óta kiemelt feladatomnak tartom, hogy testvérekként kezeljem a három egyházközséget, hiszen nem egy-egy autonóm közösségről van szó, hanem egy családról. A családban pedig az erősebb segíti a gyengébbet. A lelkipásztori ellátottsági nehézségek hamarosan begyűrűznek erre a vidékre is, illetve a hívek számának csökkenése, is szükségessé teszi mindezt. A feladat nem könnyű, hiszen a három település három karakter. A látványos előrelépéshez sok év munkája szükségeltetik. Az elsők egyike a családias és befogadó plébánia kialakítása. Ennek szellemében „több lábon” próbáltam az egyházközségeket feltámasztani, életet lehelni beléjük. Ki kell mondani nem könnyű ez a vidék, amellett hogy tradicionálisan nagyobb számban vannak a reformátusok, az emberek egy része közömbös, útkeresésben van. Újra kell őket evangelizálni, mert ma már csak a templomok emlékeztetnek a hajdani nagy és élő közösségekre. Gondot jelent az is, hogy a fiatalok sem igazán találják a helyüket az egyházban, sem pedig a településeken – mondta el a baon.hu érdeklődésére Bese Gergő plébános.

Komoly probléma, hogy nem adott az infrastruktúra, így Dunavecsén, Tasson és Szalkszentmártonban is akad tennivaló bőven.

– Tasson egy komoly beruházásba kezdtünk, a plébánia épület bővítése, rekonstrukciója Magyar Falu Programos támogatásból valósul meg.

A munkálatok befejezése után a létesítmény alkalmas lesz mintegy hetven ember befogadására. A település egy kétszáz éves templommal büszkélkedhet, amit az egész Alföld egyik legrégebbi és legművészibb oltárképe ékesít. Az elvizesedett falak miatt Istenházának rendebtétele ugyancsak időszerű. Örvendetes, hogy bár a közösség ugyan kicsi, de nagyon életrevaló. Januártól havi rendszerességgel engesztelő imadélutánt szervezünk a betegek gyógyulása érdekében, amit Szent Charbel tiszteletére tartunk. A hívek nem csak a környező településekről, hanem Lajosmizséről, Újhartyánból, Dabasról, Budapestről, Gödöllőről érkeznek. A legkisebb katolikus közösség Szalkszentmártonban van. A plébánia részleges felújítása ennek ellenére megvalósult, szintén a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Jelenleg azon dolgozom, hogy visszakapjuk a temetőnket, ahol modern, amerikai típusú nyughelyeket szeretnénk kialakíttatni. Dunavecse a „legerősebb” gyermek, ahol húsz éve épült fel a katolikus templom, ékes bizonyítéka az összefogás erejének. Célunk, hogy önfenntartó, akár egy papot is eltartó közösségé váljunk – sorolta Bese Gergő atya.

A plébános számára a közösségek újraépítése jelenti a legnagyobb kihívást. Munkájában kiemelt jelentőséggel bír a hitoktatás és a missziós tevékenység, az emberek megszólítása.

– Jelen vagyunk a települések négy iskolájában, valamint öt óvodájában. A másik terület a megszólítás, ebbe beletartoznak az évfordulós köszöntések, de akár a temetések is, ahol olyanokkal találkozom, akikkel korábban soha. A szertartáson, vagy az azt követő szentmisén lehet, hogy egy-egy mondatot magával ragadja őket, felszínre hozva a bennünk szunnyadó hitet. A világba kilépve próbálok olyan ünnepeket feleleveníteni, amelyek eltűntek, vagy megkoptak. Szent György napján a polgárőröket áldottam meg, Szent Flóriánkor a tűzoltókat, fontosnak tartom a búzaszentelést is. Ennek jegyében idén Dunavecse adott helyszínt a vármegyei búzaszentelésnek. Kilépve a a templom falai közül események tömkelegét igyekszem idehozni. A réteg megszólítások teszik intenzívvé az egyházközségek életét – vázolta az elmúlt időszak történéseit és a közeljövő terveit a plébános.

Dunavecsén lesz a Covid áldozatok kápolnája

Dunavecsén a töltések mellett halad el a Mária zarándokút, ami elmegy a temetők mellett. Itt található egy kápolna, ami jelenleg ravatalozóként szolgál. Tervem, hogy az épület visszakapja eredeti funkcióját és a koronavírus-járvány áldozatainak emlékhelye lesz, leghamarabb a jövő esztendőben. Felvetődhet a kérdés, hogy miért? A válasz nagyon egyszerű. Annak idején őseink nagyon jól tudták, hogy egy háborút, vagy járványt imádsággal lehet megállítani. A másik legfontosabb a béke, aminek fontosságára a dunavecsei körforgalomban felállított, majd nem sokkal a felavatása után lerombolt Mária szobor volt hivatott felhívni az emberek figyelmét. A új szobor már elkészült, jelenleg a térfigyelőkamera-rendszer kiépítése van folyamatban – hangsúlyozta Bese Gergő atya.