Szabóné Kis Éva, az esemény szervezője elmondta, hogy 1992 óta ünneplik a világon a szoptatás és az anyatejes táplálás világnapját, Kecskeméten pedig a 20. alkalom. Az esemény a város egyik legnépszerűbb baba-mama rendezvénye, 400-500 közötti résztvevő regisztrált előzetesen a programra.

Szabóné Kis Éva az anyatejes táplálás fontosságát és annak elengedhetetlen támogatását hangsúlyozta hírportálunknak. Elmondta, hogy az esemény egyben köszönet az az anyáknak, akik a szoptatás során időnként kialakuló nehézségek ellenére is kitartanak e táplálási mód mellett. Mint elmondta, a szoptatás azért fontos, mert megalapozzuk vele a gyermek egészségét, jövőjét: az anyák és gyermekek is sokkal egészségesebbek lesznek. A szoptatás érdekes egészségügyi és gazdasági vonatkozása, hogy felnőttként kevesebbszer betegszenek meg azok, akiket gyermekként hosszabban szoptatott az édesanyja. Az anyatejes táplálás a lelki- és személyiségfejlődésre is pozitív hatással bír. A megfelelő ideig tartó szoptatás ugyanis elősegíti a biztonságosabb kötődést a gyermeknél, a pozitív anya-gyermek kapcsolatot, ami a felnőtté válás során elkíséri útján a gyereket.