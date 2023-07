A Fészek Ifjúsági Klubban tartott ingyenes programon a jogosítvánnyal nem rendelkező, de a forgalomban részt vevő kerékpáros fiatalok alapvető ismeretekhez juthattak.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága részéről Gedovics Zoltán rendőr-főtörzszászlós képekkel illusztrált tájékoztatót tartott a kerékpáros közlekedés alapvető szabályairól, majd Tóth Dávid, az Endurobike Service képviseletében a versenykerékpárokról szóló gyakorlati bemutatóval színesítette a programot. A gyerekek később ki is próbálhattak ezeket a kétkerekűeket. Lencsés Péter a kalandtúra részét vállalta a programnak, míg Telek Zoltán közlekedésbiztonsági kvízt állított össze a fiataloknak.

Bár erre az első alkalomra még nem volt nagy az érdeklődés, de a szervezők újra meghirdetik majd a programot, várhatóan augusztusban is tartanak egy-két alkalmat, ugyanis, mint hangsúlyozták, sokan kerékpároznak Baján, így elengedhetetlen, hogy minél fiatalabb korban megismertessék a közlekedésbiztonság szabályaival a fiatalokat. Ódor Krisztián főszervező arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeket akár a szülők, nagyszülők is elkísérhetik a következő alkalmakra, mert minden korosztálynak korszerű tudást adhatnak át.

Ferenczi József, a Biztonságos Bajáért Centrum vezetője tájékoztatott továbbá arról, hogy további rendezvényekkel is készülnek. Szeptemberben terveznek egy nagyszabású, rendhagyó szülőértekezletet a függőségekről, szerhasználatról. Azért tartják fontosnak, hogy a felnőtteket is megszólítsák ebben a témában, mert a szülők, nagyszülők tájékozottsága segíthet a megelőzésben, vagy egy már kialakult függőség esetén a megfelelő segítség megtalálásában.

A szeptemberi programban addiktológus, mentálhigiénés szakember, orvos, a drogelvonó központ munkatársai és gondozottjai, valamint a büntetés-végrehajtás dolgozói is szerepet vállalnának, bemutatva honnan indul, milyen veszélyeket hordoz, és hová juttathat a szerhasználat.