Dudásné Tóth Erika őrnagy, a bizottság titkára a megnyitón elmondta, minden évben más tematika mentén szervezik a pályázatot, idén a gyermek biztonsági rendszerek használata került fókuszba. Három korcsoportban hirdették meg a versenyt: óvodások (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére. Az őrnagy kiemelte: a pályázat célja, hogy a szülők, pedagógusok együtt rajzoljanak, beszéljenek a közlekedésbiztonságról és az életkori sajátosságaiknak megfelelően tanuljanak a gyerekek a helyes közlekedésről, a passzív biztonsági rendszerek használatáról. Dudásné Tóth Erika hozzátette, hogy idén is több száz pályamű érkezett be a megyéből a területileg illetékes rendőrkapitányságokra és azok a legjobb kilencet továbbították a megyei szervhez, majd a rendőr-főkapitányságon választották ki a nyertes műveket. A kiállításon ezek közül több mint százat mutatnak be, köztük a legjobb helyezést elért és különdíjjal jutalmazott alkotásokat.

Koleszár Márta, a könyvtár munkatársa a megnyitón hangsúlyozta, hogy intézményük fontosnak tartja annak tudatosítását, hogy biztonságban legyenek gyermekeink nem csak az online térben, hanem az utakon is. Törekvésük az is, hogy a könyvtárban bemutatkozási lehetőséget kapjanak azok a fiatalok, akik szárnyaikat bontogatják valamilyen területen – jelen esetben a rajzolás terén. Felhívta a figyelmet a felnőttek felelősségére a biztonságos közlekedésre nevelés tekintetében, hiszen a gyermekek a felnőttek jó és rossz példáit másolják. A felnőttek se feledkezzenek meg saját felelősségükről. A biztonsági öv használatát a felnőttek nélkül nem tanulják meg, hiszen a gyerekek másolják a felnőttek által mutatott példát.

Az óvodások közül első helyezést ért el Szalma Olga, a kecskeméti Ceglédi úti Óvodából, második lett Czobor Merse Kiskőrösről, a Harangvirág Óvodából és harmadik Barna Hanna a kiskunfélegyházi Kossuthvárosi Óvodából.