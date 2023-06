Németh István, Solt polgármestere elmondta, hogy már most is jelentős az érdeklődés a terület iránt. Elsősorban a helyi vállalkozásoknak szeretnének itt helyet biztosítani, de amennyiben szükség lesz, akkor tovább is tudják bővíteni az ipari park területét, mivel a közvetlen szomszédságban van még önkormányzati terület. Jelenleg kiépítés alatt vannak a közművek, a terület áramellátásához a transzformátor-állomás, a vízhálózat és a szennyvízelvezetés.

A beruházás összköltsége 418 millió forint, amely 300 millió forintos TOP-os pályázatból és 118 milliós közvetlen kormányzati támogatásból adódik össze.

A Solti Ipari Park megnyitása szeptember közepén várható.