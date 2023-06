Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Testvérek Kecskemétről

Szijjártó László saját fotójával idézné fel a gyermekkorát. Olvasónk 1961. május 12-én született a család első fiúgyermekeként, majd másfél év múlva érkezett meg az öccse, Attila. Ez a közös fénykép 1964-ben örökítette meg a fiúkat.

Török emlék

Kecskemétről Kovács István József költő 2002-es felvétele Törökországban, Rodostóan készült a Rákóczi-háznál. A kecskeméti csapatot Sugár György vezette. Olvasónk saját Rákócziról írt versét is elszavalta a közönség előtt. A múzeum igazgatója törökre le is fordította a költeményt.

Méheslaposi tanulók

Szunyog László a Méheslaposi Általános Iskola 1968-ban végzett két osztályának újabb emlékét, egyik felső évfolyamos osztályfényképét osztaná meg a nosztalgiázókkal. Az öregdiákok a múlt hétvégén tartották meg az 55 éves évfolyamtalálkozót, ahol sok más régi fotó is előkerült.

Kirándulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel a régi fotóval szeretne kedveskedni az ágasegyházi régi fotókat kedvelőknek. Több évtized távlatába repítené a nosztalgiázókat, egy iskolás kirándulást megörökítő fényképpel. A tanulók a dunaföldvári híd lábánál láthatók.

Katonaélet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 80 évvel ezelőtti fényképpel idézné meg a múltat. A doni harcokat megjárt magyar alakulatokat 80 évvel ezelőtt szállították haza, Kecskemétre, a nagyállomásra. 1943. május 22-én, délután 4 óra 10 perckor futott be az a katonavonat, amely a háromhetes szegedi egészségügyi zárlatot követően hozta vissza a megmaradt állományt. Beszédet mondott Szombathelyi Ferenc vezérezredes. Hollósy-Kuthy László vezérőrnagy, a kecskeméti 13. hadosztály parancsnoka köszöntötte a honvédeket.

Nyugdíjas-találkozó

Kecskemétről Csordás Erzsébet régi kollegáinak szeretne kedveskedni ezzel a 80-as éveket megidéző régi fényképpel. A közel 30 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál, azaz a BÁCSBER-nél kiváló csapatban dolgozott. Gondoltak a nyugdíjas kollegákra is, rendszeresen tartottak találkozót számukra. Ezek egyikén készült ez a fotó.