Hamarosan befejeződik a piaccsarnok felújítása, amelyre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) PLUSZ keretében nettó 34 millió forintot nyert az önkormányzat. A munkálatok május elején kezdődtek és a megújult épületet néhány napon belül birtokba vehetik a jászszentlászlóiak.

Nagy András elmondta, a fejlesztés több okból is indokolt volt már, régóta szerették volna komfortosabbá tenni az elárusító teret. Ugyanakkor cél volt az is, hogy zárhatóvá tegyék az épületet. Ez nemcsak a piac miatt volt fontos, hanem mert számtalan községi rendezvénynek ad helyszínt a csarnok, amit ezentúl rossz idő esetén is zavartalanul használhatnak. A piaccsarnok ugyanis kedvelt közösségi tér a faluban, itt rendezik meg például az adventi ünnepeket. A polgármester hozzátette, a piaccsarnok vizesblokkját is felújítják és akadálymentesítik, hogy azt a mozgáskorlátozottak is használni tudják. A kor igényeinek megfelelő mosdókat nemcsak piacnapokon, hanem bármikor használni tudják a falubeliek.

Szintén a TOP keretében valósul meg a faluközpont rehabilitációja és az új játszótér megépítése, amire 63 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a település, és ebből öt helyszínen valósítanak meg fejlesztéseket.

Nagy András, polgármester elmondta, a falu központjában, a víztorony alatt lévő játszóteret felszámolták, hiszen semmilyen szempontból nem felelt már meg a kor követelményeinek. Egy teljesen új játszóteret építettek a Győrök Imre Sporttelepen, amit már néhány hete birtokba is vehettek a gyerekek. Mozgás- és egyensúlyfejlesztő játékok, háromdimenziós mászókák várják a kisebbeket, a helyi sportegyesület támogatásával pedig egy teqball asztalt is sikerült kihelyezniük a nagyobbak számára. A helyszínválasztással kapcsolatban elmondta, azért esett a sportpályára, mert itt árnyékos, zárt helyen biztonságban vannak a gyerekek, van ivóvíz és mosdó is.