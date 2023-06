Tippek 1 órája

Kutyameleg van: segítsünk a négylábúaknak is átvészelni a kánikulát

Kánikula: szerintem senkinek nem kell bemutatni, hogy mit jelent, és hogy mivel jár. A meleg sokszor így is elviselhetetlen, pláne, ha még bundánk is volna. Évről évre előjön a téma, hogy kedvenceinkre talán még nagyobb veszélyt jelent a 30 Celsius-fokos hőség, mint ránk, gazdikra. Tudnunk kell, hogy a mi felelősségünk, hogy kutyáink is átvészeljék ezt az időszakot. Nekünk kell gondoskodni a megfelelő környezetről, körülményekről. A kecskeméti Menhely Az Állatokért Alapítvány segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Orosz Fanni Flóra Orosz Fanni Flóra

Forrás: portacool.com / illusztráció

− Tombol a nyár, nekünk is melegünk van, de ettől függetlenül a kedvencünknek is el kell végeznie a dolgát. Melyik napszakban sétáltassunk? − Sétálni csak kora hajnalban vagy késő este menjünk, lehetőleg kerülve az aszfaltot, esetleg ha nem megoldható, kutyacipőt lehet a kutyára adni. − Nemcsak kint, de a lakáson, házon belül is nagyon meleg tud lenni. Milyen hűsítő praktikák léteznek a négylábúak számára? − Hűtésre létezik hűsítő matrac, amit bármelyik állatkereskedésbe lehet kapni. Locsolni, fürdetni nem biztos, hogy érdemes, erről megoszlanak a vélemények. Ha szereti a kutya a vizet és van lehetőség, akkor egy kisebb medencét érdemes felállítani az udvarban. Erre tökéletes egy nagyobb műanyag homokozó is. Friss, tiszta víz mindig legyen, lehetőleg árnyékban. Ha kutyánk szeret napozni, akkor sem szabad hagyni sokáig. Engedjük be nagy kánikula esetén az állatot a házba, hogy könnyebben letudjon hűlni. − Abban az esetben, ha hőguta jeleit észleljük, mi a teendő? − Ha megtörténik a baj, akkor azonnal hűvös helyre kell vinni, vizes törölközővel hűteni, de ilyenkor is figyelni kell, hogy az ne legyen sokáig rajta. Lassan lehet hűvös vízzel locsolni, de ha úgy látjuk, hogy komoly a baj, azonnal állatorvoshoz kell fordulni. A hőguta tünetei kutyáknál: a szokásosnál erősebben és intenzívebben liheg,

ínye és nyelve vöröses színű,

nyála sűrű,

pupillája tág,

mozgása bizonytalan, szédeleghet, akár el is ájul,

hány, illetve hasmenése van, valószínűsíthető, hogy hőgutáról van szó.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!