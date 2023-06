Rendezvénysorozat 1 órája

Kecskemétiek is muzsikálnak a mátrai erdőkben

A következő napokban zajlik a 20. „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok a Mátra hegységben. Kecskemét is kötődik a nagy múltú, rangos zenei rendezvénysorozathoz, ezúttal is több hirös városi együttes tölti be énekkel, zenével az erdőket.

Csík János és a Mezzo zenekar Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Szabó Lajos, aki ma már Kecskemét erdőmérnöke, több mint 20 éve álmodta meg és valósította meg a Muzsikál az erdő rendezvénysorozatot a Mátrában, mely mára többszörösen díjazott, elismert és kitekint a hegyvidékből. Az ország több pontján, sőt a határon túl is már évek óta zeng az erdő egy-egy hétvégére. Többek között Kecskeméten a Nyíri erdőben, illetve a Tőserdőben is, ahol ez év májusában valósult meg a Muzsikál az erdő rendezvénysorozat. Az idei „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok július 1–9-ig tart, a Mátra erdőségeiben kilenc helyszínen valósulnak meg a programok. Szabó Lajos a küldetése kapcsán a következőket mondta. „Minden nap tapasztaljuk a lélek és a természet pusztítását. Az aggasztó társadalmi, természeti folyamatokat egyre többen próbálják megállítani. Művészek küzdenek a lelki sivárság ellen, az erdészek, természetvédők az erdők, a természet megőrzéséért. A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat révén létrejött az összefogás művészek, erdészek és az ország kulturális életét, az erdőt féltő és felemelni akaró emberek között. A cél olyan aktív szabadidő eltöltési alternatíva megteremtése a térség lakóinak, turistáinak, gyermekeinek, mely kötődik mind a zenéhez, mind az erdőhöz. Hangolódjunk rá a rendezvényekre! Szívjuk magunkba az erdő friss levegőjét, gyönyörködjünk szépségeiben és közben hagyjuk szabadon szárnyalni a lelkünket! A résztvevők közelebb kerülnek a művészetekhez és az erdőhöz egyaránt. A zene segít a környezetkultúra terjesztésében, az erdő pedig abban, hogy a művészetek mélyen megérintsék a résztvevők lelkét. Alapvető célunk: az erdő és a zene, a művészetek erejével közösségünket környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani. A célkitűzés a 20 év alatt nem változott, ugyanúgy aktuális a jelenben is.” Az idei mátrai rendezvényeken több kecskeméti együttes is fellép. Szombaton Gyöngyösön, a nyitórendezvény keretében 17 órakor Tóth Levente Trió ütős virtuózai hallhatók, a fiatal tehetség Kecskemétről származik. Vasárnap Gyöngyöspatán 16.30-kor erdei néptáncbemutatót tart a Kecskemét Táncegyüttes, 18.30-kor pedig a Bohém Ragtime Jazz Band játszik. Szerdán Gyöngyössolymoson 18.30-kor Csík János és a Mezzo lép fel. Jövő szombaton pedig Salgótarjánban a Lóca Együttes ad interaktív családi koncertet.



