„Hálásan köszönjük Nektek, akik a mai napon a csúnya térdsérüléssel 5 éves kislányunkat elláttátok Zsámbékon, úgy, hogy Budapestre voltatok vezényelve, s onnan jöttetek az ismeretlenbe” – írta az egyik közösségi csoportban a zsámbéki édesapa, aki köszönetet mondott a két kiskunhalasi mentősnek, valamint a Bethesda Kórház személyzetének a kedves és szakszerű ellátásért.

– „Messzire vittétek Kiskunhalas hírét, Nóri azóta is meséli a nagytesónak, hogy milyen kedvesek voltatok vele, és nem traumaként élte meg a sérülését, valamint a mentőautóban történő utazását. Nálam TI vagytok az év EMBEREI! Csupa nagy betűkkel! Ha magatokra ismertek, akkor még egyszer hálásan köszönjük Nektek! – írta Vass Imre, aki azt is hozzátette, hogy kislányuk azóta jól van, és köszönetképpen rajzolni fog a mentőknek, de mivel még a nevüket sem tudják, ezért a halasi mentőállomásra juttatják majd el.

– „Tudom, hogy nem könnyű az egészségügyben, de Ti mégis úgy tettetek, hogy mindent bele adtatok! Köszönjük! Kedves Kiskunhalasiak! Legyetek büszkék arra, hogy ilyen Emberek élnek varosotokban!” – tette hozzá bejegyzésében Vass Imre, aki a posztban köszönetet egy másik névtelen jótevőjüknek is.

Ugyanis a Bethesda Kórház előtt a parkolóban a nagy kapkodásban véletlen elütötte az autójuk rendszámát, így érvénytelen volt a parkolójegyük. A kórházból kiérve az autójuk szélvédőjén egy piros zacskó várta őket, a bírságról szóló felszólítás helyett viszont egy érvényes parkolójegy, valamint egy szalvéta volt benne ezzel a ráírt szöveggel: „Láttam, hogy megbüntetnek, vettem neked egy jegyet. Szívesen!”.

– „Így ismeretlenül is köszönjük annak, aki ezt odatette, és köszönjük az emberségét! Ilyenkor kicsit visszajön az emberiségbe vetett hitem, és az megint megerősítésre került, hogy megéri segíteni, mert az ember a legváratlanabb pillanatban kapja vissza. Kedves Ismeretlen! Köszönjük a jófejséged! Kívánom, hogy sokszorosan kapd vissza Te is az élettől, és maradj továbbra is ilyen, mert hidd el, megtérül! Jónak lenni jó! Legyen szép napod, a miénket már egy kicsit szebbé tetted!” – fogalmazott az édesapa.