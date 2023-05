Az iskola tanulóinak testnevelés órái korábban rendkívül méltatlan körülmények között zajlottak, évtizedek óta nem sikerült megoldást találni, a szakképzési centrum 2015-ös létrehozásának megalakulása után, az intézményi felújítások során sem jutott forrás új sportcsarnok építésére.

– A Wattay épületei is hőszigetelést, napelem-rendszereket kaptak, a sportcsarnok megvalósítása viszont egy ideig túl nagy falatnak tűnt, hiányzott a kellő összefogás a folyamat elindításához, ez az összefogás 2018-ban született meg, amely során nagyon sok segítség érkezett és a megvalósításhoz plusz forrásokra is szükség volt – emlékeztetett Papp Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója. Köszöntőjében kiemelte, hogy a kormányzati támogatásokon túl a kiskőrösi önkormányzat is kivette részét a beruházás megvalósításából, a belső udvar felújítását átvállalta. – A szakképzési rendszer, szolgáltató tevékenységet végez a gazdaság szereplői részére. Gazdaságunk sikere azon is múlik, hogy milyen szakembereket tudunk biztosítani, megrendelőink számára. A szakmai alapokon túlmenően nagyon fontos, hogy egészséges, a sportot szerető fiatalok érkezzenek környezetünk cégeihez – hangoztatta a főigazgató.