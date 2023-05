Az elmúlt év elején még lelkesen készült a berlini maratonra a tassi Kis Gábor parasportoló. Terveit tavasszal nem várt betegségek húzták keresztül. Tizenkét hónap leforgása alatt kétszer nézett farkasszemet a halállal.

A Magyar Falu Program sikeres pályázatainak köszönhetően a közelmúltban több fejlesztést sikerült megvalósítani Garán. Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője és Faa Béla polgármester egy bejárás során tekintették meg az elkészült beruházásokat.

Tíz település tíz általános iskolai csapata vetélkedett pénteken Kiskőrösön, hogy az első két hely egyikét megszerezze a Bátrak Ligája elnevezésű versenyen.

Mohácsi Klaudia, avagy Mézkirálynő látogatta meg a Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodáját péntek délelőtt, akit követtek méhei is, hogy együtt bepillantást engedjenek a gyerekeknek a mézkészítő méhecskék életébe és megismerjék az élet fenntartásához nélkülözhetetlen szerepüket.

Több városból érkeztek a hölgyek a Micsoda Csillagom elnevezésű női bortúrára. Kiskunhalasról, Szegedről, Orosházáról, Pécsről, Sopronból, Győrből és Budapestről jöttek a vendégek. Megyeri Julianna szervezőtől megtudtuk, hogy megteltek a szállások a környéken.

Tavaly május elsején lépett hatályba az a törvény, melynek értelmében Baja csatlakozhatott a megyei jogú városok közösségéhez. Ennek apropóján aktuális kérdésekről beszélgettünk Zsigó Róberttel, Baja és térsége országgyűlési képviselőjével.

Vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy hét leforgása alatt két boltból és egy magánházból is lopott Kiskunhalason. A házból milliós értékben hozott el aranyékszereket, amelyeket két orgazda társának adott tovább.

Vajda Zoltán, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságán dolgozik biológusként. Szabadidejében fiatalokat megszégyenítő elszántsággal edz és futja körbe a fél világot. Az ultrafutó idén 22 óra 3 perc alatt futotta körbe a Balatont. Az Ultrabalaton 2023 versenyen az egyéni férfi indulók kategóriájában a tizenegyedik legjobb időt teljesítette a 211 kilométeres távon. Vele beszélgettünk a futásról, a versenyekről és az életmódváltásáról.

Évtizedekig szolgálta a halasiakat az a gyalogos felüljáró, amit most lebontottak az épülő új vasúti pálya miatt. Az acél és vasbetonszerkezetet több részre vágták és egy daruval darabonként emelték le a tartóoszlopokról. A Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása miatt több kiszolgáló épületet is elbontanak, a munkálatok mostanra egyre látványosabb szakaszba értek, az Átlós úti vasúti átjárót is lezárták a forgalom elől.

A Kecskeméti Törvényszék közleménye szerint a Kiskunhalasi Járásbíróság egy hónapra elrendelte egy rablással gyanúsított 25 éves nő letartóztatását.