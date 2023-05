Több mint 100 millió forintból felújították a Kis és a Köztársaság utcákat, korszerűsítették a fogorvosi rendelőt és modernizálták a művelődési ház mosdóit, valamint az épület világítását.

A Kis utca felújítására közel 15 millió forintot költhettek, ebből az önkormányzati tulajdonban lévő utat fejlesztették, illetve a rossz minőségű burkolatot kicserélték, és megoldották a csapadékvíz elvezetést is. A Köztársaság utca burkolatfelújítására közel 40 millió forintot sikerült lehívni a Magyar Falu Programból, amely összegből felújították az utca nagyobb felét, mellette szilárd padkát is kialakítottak.

Zsigó Róbert a térség képviselője (balra) és Faa Béla polgármester

Fotó: Beküldött fotó

Faa Béla polgármester a baon.hu-nak elmondta, nagy öröm a garaiak számára, hogy a fogorvosi rendelőt is modernizálhatták közel 30 millió forintból. − A bezárt takarékfiók megvásárlásával nyílt lehetőségünk arra, hogy az orvosi és fogorvosi szolgáltatást egy épületben helyezzük el. Az elnyert támogatásból alakítottuk ki az új korszerű fogorvosi rendelőt − mondta.

Zsigó Róbert kiemelte: a kormányzati támogatásból megvalósult fejlesztések átadásai elmaradtak, különböző okokból, ezért került sor a bejárásra. − Ezek a fejlesztések azt szolgálják, hogy a garaiak is megfelelő körülmények között tudják igénybe venni az egészségügyi és a közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatásokat. Ebből is látszik, hogy a nehézségek ellenére, hiszen háború dúl a szomszédban és nehéz a gazdasági helyzet, fejlesztjük a kis településeket, szeretnénk is folytatni ezt a munkát − fogalmazott Zsigó Róbert.