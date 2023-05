Mint azt a képviselő hangsúlyozta Baja megyei jogú városi státuszi címével kapcsolatos célokat már a 2010-es, Bajaiak programja című összeállításban is közzétették.

− Azóta folyamatosan küzdöttünk érte, és 2022 év elején eljött az az alkalom, amikor végre el is értük a célunkat. Ekkor kezdeményeztem Baja megyei jogú státuszát az illetékes miniszternél. A kormány támogatta a kérést, így a képviselők többsége megszavazta Baja és Esztergom megyei jogú várossá nyilvánítását is. 2022. március 10-t írtunk ekkor, a törvény 2022, május elsején, tehát egy éve lépett életbe. Korábban Baja volt Bács-Bodrog vármegye székhelye, tehát Baja 72 év után tulajdonképpen visszakapta az őt megillető státuszt − fogalmazott Zsigó Róbert.

Baja a térség legnagyobb városa. Sok olyan feladatot lát el, amely nemcsak a városban, hanem a környéken, a Bácskában élők számára is fontos és nélkülözhetetlen, hangsúlyozta a képviselő. Kiemelte a Bajai Szent Rókus Kórház tevékenységét, továbbá más közigazgatási, kulturális, oktatási területeket. Úgy fogalmazott: Bajának járt már ez a státusz.

− Van azonban még egy fontos dolog, az önbecsülésünk. Szerintem bennünket, itt élőket büszkeséggel tölt el, hogy az ország 27 kiemelt városa között jegyzik településünket. Fontos tudni, hogy a megyei jogú státusz ténylegesen a következő önkormányzati választás után lép majd életbe. Így rendelkezik a törvény. Onnantól kezdve a képviselő-testület helyett közgyűlés irányítja majd a várost. Most tehát tulajdonképpen egy felkészülési szakaszban vagyunk. Történelmi esély áll előttünk, a megyei jog rangot, fejlődést, de egyben nagyobb felelősséget is jelent. Elsősorban a városvezetésnek kellene felnőni a feladathoz. Mindannyiunk érdeke az lenne, ha ezt komolyan vennék − hangsúlyozta Zsigó Róbert.

A képviselő szerint egyre többen látják azt, hogy a 2019-ben megválasztott városvezetők a baloldali pártpolitika fogságában vergődnek.

Egymással acsarkodnak, ahelyett, hogy felelős, komoly és előremutató döntéseket hoznának. A bajai emberek többsége megdöbbenve tapasztalja ezt. Például úgy kerülnek fel fontos előterjesztések a képviselő-testület napirendjére, hogy a városvezetés sem tudja, a baloldali többség megszavazza-e azokat.

− Mi következetesen politizálunk, és a bajaiak érdekét tartjuk szem előtt. Azt is megtettük, hogy a város működése érdekében, megszavaztuk a 2023-as költségvetést. De kilenc baloldali ember kapott bizalmat a bajaiaktól 2019-ben arra, hogy Baja működjön, fejlődjön, gyarapodjon. Ennek ellenére ők a tényleges munka helyett egymással veszekednek, elherdálják az előző városvezetés által felhalmozott megtakarításokat, eladják a város vagyonát, felélik a jövőjét. Nincs ez így rendben − jelentette ki Zsigó Róbert.

A képviselő szerint több olyan terület van, amelyek változást igényelnek. Kijelentette, hogy a tereken, utcákon az látszik, mintha semminek sem lenne gazdája. − Mindenhol gaz, elhanyagoltság, rendetlenség. Úgy látszik, hogy a padok állapota is csak az előző kampányban volt fontos. Nincsenek koncepcionális, stratégiai döntések, van viszont másokra mutogatás, folyamatos panaszkodás. Baja fejlődése megállt − fogalmazott a képviselő.

A kormány több városhoz hasonlóan Bajának is számos forrást, támogatást biztosított különböző kompenzációs címeken. Segített a pandémia és a mostani energiaválság idején is.

− Egyet azonban tudomásul kell venni. Ha egy önkormányzatban nincs spiritusz, nem várhatja el, hogy csak külső támogatásból fejlessze a települését. Először neki kell letenni valamit az asztalra − jelentette ki Zsigó Róbert.

A környékben tervezett utak felújításáról és építéséről is részletesen beszélt a képviselő. − Szinte hetente tárgyalok ezekben az ügyekben minisztériumi illetékesekkel, szakemberekkel. Egyet tudni kell, a háború és az erre adott, elhibázott brüsszeli szankciók lelassították, de nem állították meg ezeket a fejlesztéseket. El fog készülni a Sükösdöt és Érsekcsanádot elkerülő, az M9-esig vezető út, megépül a bajai déli elkerülő út is, megújul az 51-es Hercegszántóig vezető szakasza, és az 55-ös számú főút Baja és Pörböly között. Minden nap ezért dolgozom, dolgozunk! Ami az uszodát illeti. Az előkészítő munkálatokra már 2019 decemberében megérkezett a kormánytól a 660 millió forint. Ez az összeg az önkormányzat számláján volt. A szükséges munkálatokat azonban nem végezték el a város jelenlegi vezetői. Az összeget visszaadták. Új kormányhatározat került elfogadásra, de a munkálatok nem haladnak az önkormányzati területen. Néha az az ember érzése, mintha a jelenlegi bajai városvezetés nem is akarná, hogy új uszoda épüljön Baján. Egy biztos: én mindent el fogok követni azért, hogy ez a beruházás megvalósuljon − mondta Zsigó Róbert.

Egy év múlva önkormányzati választást tartanak Magyarországon. Zsigó Róbert úgy érzi, egy város, egy ország vezetése hatalmas megtiszteltetés és óriási felelősség is egyben. −A választók akaratából volt szerencsém négy évig polgármesterként szolgálni ezt a gyönyörű várost. Szerintem Baja megyei jogú város polgármestere az itt élők első számú szolgája kell legyen. Tisztességgel, alázattal és szorgalommal. Pontosan tudom, tudjuk, mire van szüksége az itt élőknek. Ahhoz, hogy a város fejlődjön, nem pártpolitikai acsarkodás, hanem rend és nyugalom kell. Ez az alkotómunka alapfeltétele. Az elmúlt évtizedekben sokat dolgoztunk együtt a bajai emberekkel azért, hogy szeretett településünk épüljön, szépüljön. El fogjuk érni, hogy Bajára ismét visszatérjen a rend, a nyugalom és a fejlődés! Számítunk az itt élő emberekre és ők is számíthatnak ránk. Hajrá Baja! Hajrá Bácska! − zárta gondolatait a honatya.