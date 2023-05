A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint, a büntetett előéletű, különös visszaeső helybéli férfi – az ügy elsőrendű vádlottja – 2022 októberében egy héten belül követte el a lopásokat. Először besurrant egy takarmánybolt iroda helyiségébe és onnan ellopott egy pénztárcát, amiben 200 ezer forint és iratok voltak. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, négy nappal később a férfi befeszítette egy húsbolt ablakát, azon át bemászott az üzletbe, ahonnan a pénztárgépből 85 ezer forint pénzt vett el, valamint magához vett 7 rúd szalámit is. A sikeres betörésen felbuzdulva másnap, ugyanúgy betört a húsboltba. Ekkor a 11 ezer forint mellett két telefont és különféle húsárukat tulajdonított el, több mint 100 ezer forintos értékben.

Legnagyobb zsákmányát az utolsó elkövetés során ejtette, ekkor egy magánházba tört be. A ház hátsó ablakát tokostól kibontotta, majd a bezárt hálószobai ajtót is felfeszítette és a szobát alaposan átkutatta. A hálószobából végül közel kétmillió forint értékben vitt el női és férfi aranyékszereket, emellett zálogjegyeket és egy mobiltelefont is zsákmányolt.

Aranyékszereket is lopott a férfi

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

A férfi az aranyékszereket azonnal egyik társához – az ügy másodrendű vádlottjához – vitte, aki azokat elrejtette, majd egy részüket értékesítette is. A zálogjegyeket és az ékszerek egy részét végül az ügy harmadrendű vádlottja szerezte meg. Mindkét elkövető tudott arról, hogy az általuk megszerzett tárgyak a férfi által elkövetett lopásból származnak.

Az ügyészség az elsőrendű vádlottat négy rendbeli lopás bűntettével, míg két társát pénzmosás bűntettével vádolja és velük szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A vádlottak bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.