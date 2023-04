Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 1 órája

Súlyos betegség után igazi áldás: hármas ikrek születtek a halasi kórházban – galériával

Egy súlyos stádiumú endometriózis testet és lelket is gyötrő megpróbáltatásai után adott életet három egészséges kislányuknak a kisszállási Vinacsek Beatrix. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház történetében most születtek először hármas ikrek. Ráadásul a halasi orvosok végezték az édesanya endometriózis-műtétjét is, ami után sikert hozott a lombikkezelés.

Vinacsek Beatrix és párja évek óta szerettek volna már kisbabát Fotós: Pozsgai Ákos

Vinacsek Beatrix és párja évek óta szerettek volna már kisbabát, de eszükbe sem jutott, hogy valami nagy baj miatt nem sikerül a természetes fogantatás. Beatrix már a harmincas éveiben járt, amikor egy rendkívül erős, görcsös alhasi fájdalom miatt immár sokadszorra orvoshoz fordult, ezúttal azonban sikerült is nevén nevezni a fájdalma forrását, súlyos endometriózist diagnosztizáltak nála, két hét múlva már meg is műtötték. A diagnózist azonban Beatrix első menstruációja óta tartó, minden hónapban jelentkező pokoli alhasi fájdalmak előzték meg. Mivel azonban édesanyja is ezzel küzdött, elkönyvelte magában, hogy örökölte, ilyen a szervezete, de az évek múlásával sem maradt el a fájdalom. Ezért újra és újra felkeresett nőgyógyászt, de mivel minden eredménye rendben volt, és semmilyen elvégzett vizsgálat nem mutatott problémát, betudták annak, hogy ez egyéni érzékenység. Kétszer is meg kellett műteni A diagnózis felállítása azonban tudatosította Beatrixben, hogy okkal szenvedett ennyit, és egyáltalán nem normális dolog a fájdalmas menstruáció. Esetének súlyosságát pedig jól mutatja, hogy miután az első műtét során, amikor a petefészkeiről távolítottak el két darab öt centiméteres elváltozást, kiderült a betegsége bél érintettségű is, így fél évvel később újabb, komplikált műtét várt rá. – Már országos centrumként működve operálják ezeket a betegeket a Kiskunhalason dolgozó szakorvosok. A kórház központi műtőjének adottságai is tökéletesek az ilyen műtétekhez, illetve ezeknél a bonyolult operációknál együtt tudnak dolgozni a társszakmák, hisz ez a betegség nem ismeri a szervrendszer határait – ismertette a lehetőségeiket dr. Sári Tamás, a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály vezető főorvosa.

Hármas ikrek születtek a halasi kórházban Fotók: Pozsgai Ákos

Beatrix a műtétek után hormonterápiát kapott, egészen a lombikkezelésig. – Mint kiderül, nem is volt opció számunkra a természetes fogantatás, annyira súlyos volt a betegségem, illetve, arról is tájékoztattak, hogy kizárólag császárral szülhetek majd – tudtuk meg az édesanyától, aki párjával együtt lelkesen és pozitívan vágott bele a mesterséges megtermékenyítésbe, ahogy Beatrix fogalmazott, végig pillangók voltak a hasában. Sikertörténet koronázta a nehézségeket A megpróbáltatások után pedig sikert hozott az első lombikkezelés. Két embriót ültettek be Beatrix méhébe, és az egyikük a fejlődése során kettéosztódott, így három szívhangot hallhattak már az első ultrahangon. Veszélyeztetett terhessége miatt Beatrix az első 13 hétben szigorú ágynyugalomban volt, majd 27 és fél hetesen feküdt be a halasi kórházba, ahol 35 hetesen és öt naposan, március 30-án megszületett Kéri Fanni, Kéri Panni és Kéri Linett. – Nem volt kérdés számomra, hogy Halason szeretnék szülni, mivel itt műtöttek endometriózissal, bíztam a szakemberekben, és csupa jókat hallottam az itteni szülészetről, tudtam, hogy ezt nem lesz egyszerű kivitelezni, de mindenki azon volt, hogy sikerüljön – fogalmazott Vinacsek Beatrix. A hármas ikrek világra segítése és születése utáni ellátásuk komoly csapatmunkát és folyamatos egyeztetést igényelt a szülészet és az újszülött-koraszülöttosztály orvosai, ápolói között. A halasi kórházban eddig még sosem születtek hármas ikrek, így nemcsak a szülőknek, az intézménynek is igazán különleges élmény volt. Minden kisbaba mellé egy neonatológust, egy gyerekgyógyász szakorvost és egy újszülöttes nővért osztottak be, biztosítva a maximális ellátási biztonságot és kényelmet. Igazi csoda, hogy ilyen sokáig édesanyjuk méhében tudtak növekedni és szép testsúllyal, kielégítő állapotban születtek meg a lányok. – Hatalmas boldogság, hogy néhány nap után kikerültek az inkubátorból, annyira szerettem volna, hogy velem lehessenek a szobában, most pedig reméljük, húsvétra már otthon lehetünk. Vár minket az egész család, barátok, sőt még a szomszédok is – mesélte Vinacsek Beatrix. Mi is az az endometriózis? Dr. Sári Tamás érdeklődésünkre elmondta, az endometriózis egy nagyon nehezen diagnosztizálható betegség, melynek során méhnyálkahártya-szigetek kerülnek ki a hasüregbe (akár a belekbe és a húgyhólyagba is), súlyos fájdalmakat okozva ezzel a páciensnek, jelentősen korlátozva a gyermekvállalás lehetőségeit, és nagyon komolyan rombolva az életminőséget. Az endometriózis leggyakoribb elhelyezkedése a kismedence, érinti a petefészket, a petevezetéket, a méhet függesztő szalagokat, a hüvely és végbél közötti réteget, utóbbiak a betegség legsúlyosabb stádiumai.

