Osztályfőnök emlékére

Kecskemétről Csordás Erzsébet ballagási fotójával tisztelegne szeretett osztályfőnöke, Benedek József emléke előtt. A Németh László gimnáziumban végzett 1980-ban. Mindenki nagyon szerette Benedek Józsefet, akinek hiánya minden tanítványában pótolhatatlan. Páratlan pedagógus volt, karizmatikus egyéniség. E felvételen Kocsis Pálné Zsóka és Dobos Erzsébet körében látható. Az öregdiákok jövő hétvégén tartanak osztálytalálkozót.

Dankóné brigádja

Kecskemétről Szijjártó László édesanyjára, Sipos Etelkára emlékezne ezzel az 1971-es felvétellel. Olvasónk családja Szentkirályról 1968-ban költözött Nyárlőrincre, a majdnem kész családi házba, onnantól az édesanyja a Dankóné brigádjával dolgozott mint szőlőmunkás. Az édesanya a képen jobbról a második, aki fogja Dankóné vállát.

Csillebérc

Páhiról Andrássy Gyula fia, Tamás gyermekkori képével nosztalgiázna. Tamásról (balról) és barátjáról, Tóth Pál Gáborról Csillebércen, az úttörő táborban készült a fotó a hetvenes években. Akkoriban nagy dicsőség volt, aki ott nyaralhatott.

Póznamászó verseny

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke egy 1966-os emlékét osztaná meg. Kunszentmiklóson, a Kiskunsági Napokon megnyerte a póznamászó versenyt, másnéven a fickómászást.

Veterán pilóták

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 2000-es fényképét mutatná be, mely a kecskeméti repülőbázison készült a Schadl György nyugállományú ezredes által szervezett veterán pilóták első találkozójan. Ott volt többek között Schadl György ezredes, Varsányi Mihály, Varga Sándor, Kmeló Miklós, Simon László, Kálmánczhey László, Szabó József, Lengyel István, Cs. Nagy György, Vámosi Ferenc, Szerednyei Ferenc, Nagy Mihály, Vígh Ferenc, Szabó Ferenc, Szepesi József, Csatári Árpád, Szilágyi Béla, Jankovics János és Nemes József.

Testvérek

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella szeretett férjére emlékezne ezzel az 1969-es fényképpel. Az akkor 19 éves Tajti László (balról) és testvére, a 20 éves Tajti Mihály látható a képen. Sajnos már egyikük sem él. László 42 évesen, Mihály 60 évesen hunyt el. Emléküket örökre őrzik.